"Нова пошта" після війни продасть свій енергетичний бізнес. Інвестиції в нього складають $13 мільйонів

"Нова пошта" збирається після війни продати свій енергетичний бізнес "Нова Енерджі".

Про це розповів співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк на форумі "Енергія бізнесу" від Forbes.

"Енергетика – це не наш бізнес. Ми б залюбки цим не займались, але життя змусило", – сказав Попершнюк.

За його словами, "Нова пошта" придбала близько 4 тис. генераторів, щоб забезпечити відділення та логістику електрикою на час відключень світла. Обсяг інвестицій склав $13 млн, із яких $10 млн – це кредитні кошти.

"Сьогодні я блекаутів не боюсь", – зазначив він.

У планах компанії – побудувати п'ять газових установок до кінця цього року та п'ять – у наступному.

У подальшому енергетична компанія "Нова Енерджі" планує продавати електрику іншим споживачам, але після закінчення війни "Нова пошта" хоче продати свій енергетичний бізнес.

"Тому, для кого це головний бізнес", – пояснив майбутній вибір Поперешнюк.

"Нова пошта" працює на ринку України з 2001 року. Компанія почала закуповувати пальне для власних потреб влітку 2022 року – після ударів ворога по нафтосховищах та дефіциту палива.

У квітні група створила компанію "Нова енерджі", яка займатиметься генерацією енергії на регулярній основі, включно з електрикою, генерованою сонцем і газом. У такий спосіб група вийшла на новий ринок.

Як повідомлялося, в середині вересня цього року "Нова Енерджі" почала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку.

Обсяг інвестицій у створення "Нова Енерджі" у 2022-2023 роках склав $3 млн. Найближчим часом компанія планує вдвічі збільшити парк бензовозів. Також у планах до кінця року – вийти на обсяги продажів до 1,5 млн тонн палива щомісяця.