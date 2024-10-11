Російська влада вдвічі підвищить "податок на вихід" для іноземного бізнесу

Російська влада домовилася про чергове підвищення внеску до бюджету від продажу російських активів іноземних компаній, що йдуть з Росії, а також збільшення мінімального дисконту для угод.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

Розмір обов'язкових відрахувань до скарбниці РФ зросте з поточних 15% до 35% від ринкової вартості активів – 25% вартості угоди мають бути виплачені до бюджету протягом першого місяця з дати укладення угоди, 5% – протягом року, ще 5% – протягом двох років.

Розмір обов'язкового дисконту до ринкової вартості активу збільшиться до 60% із 50%.

Влада Росії також планує запровадити нове правило – угоди вартістю понад 50 млрд руб. повинні будуть отримати дозвіл президента РФ Владіміра Путіна.

Як повідомляється, посилення умов для виходу іноземців цього тижня схвалила урядова підкомісія з контролю за іноземними інвестиціями.

За що повинні платити іноземці

Обов'язковий платіж для іноземців, які продають бізнес у Росії, влада встановила в 2022 році після запровадження західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Відтоді Росія постійно посилює вимоги до виходу з країни іноземних компаній, вимагаючи великих знижок за будь-яку угоду й забираючи частину ціни продажу поповнення держскарбниці.

Так званий "податок на вихід" для іноземців спочатку становив 10%, проте минулого року було підвищено до 15% від вартості активу, що продається.

Надходження до скарбниці від продажу російських активів іноземних компаній, що йдуть з РФ, становили на кінець серпня майже 140 млрд руб.

У 2023 році було укладено 93 угоди щодо купівлі активів іноземних компаній у Росії. Їхня сума перевищила $11 млрд, а в першому півріччі 2024 року – 34 такі угоди на $1,9 млрд.