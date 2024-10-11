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Новини
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Російська влада вдвічі підвищить "податок на вихід" для іноземного бізнесу

Російська влада вдвічі підвищить

Російська влада домовилася про чергове підвищення внеску до бюджету від продажу російських активів іноземних компаній, що йдуть з Росії, а також збільшення мінімального дисконту для угод.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

Розмір обов'язкових відрахувань до скарбниці РФ зросте з поточних 15% до 35% від ринкової вартості активів – 25% вартості угоди мають бути виплачені до бюджету протягом першого місяця з дати укладення угоди, 5% – протягом року, ще 5% – протягом двох років.

Розмір обов'язкового дисконту до ринкової вартості активу збільшиться до 60% із 50%.

Влада Росії також планує запровадити нове правило – угоди вартістю понад 50 млрд руб. повинні будуть отримати дозвіл президента РФ Владіміра Путіна.

Як повідомляється, посилення умов для виходу іноземців цього тижня схвалила урядова підкомісія з контролю за іноземними інвестиціями.

За що повинні платити іноземці

Обов'язковий платіж для іноземців, які продають бізнес у Росії, влада встановила в 2022 році після запровадження західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Відтоді Росія постійно посилює вимоги до виходу з країни іноземних компаній, вимагаючи великих знижок за будь-яку угоду й забираючи частину ціни продажу поповнення держскарбниці.

Так званий "податок на вихід" для іноземців спочатку становив 10%, проте минулого року було підвищено до 15% від вартості активу, що продається.

Надходження до скарбниці від продажу російських активів іноземних компаній, що йдуть з РФ, становили на кінець серпня майже 140 млрд руб.

У 2023 році було укладено 93 угоди щодо купівлі активів іноземних компаній у Росії. Їхня сума перевищила $11 млрд, а в першому півріччі 2024 року – 34 такі угоди на $1,9 млрд.

Автор: 

бізнес (1192) податки (2457) росія (14372)


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Це у кацапів "у крові" ... "Вход - рубль... Выход - два..." . Коли ліквідовували кріпосне право - то змусили селян "відкупаться" цілих два роки.. Іменувалося це "временнообязанные"... Дивно, що при Радянській владі про це забули - коли селянам паспорти видавать стали...
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11.10.2024 09:21 Відповісти
Все одно через кілька років знайдеться купа західних маргіналів, кретинів і дебілів з баблом, які захочуть вкласти гроші в росію, або в те, що від неї залишиться. Тому кацапам не потрібно обмежувати себе в грабуванні іноземців на своїй території.
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11.10.2024 10:13 Відповісти
Накінець може західним компаніям стане не цікавий бізнес в раші і вони почнуть менше лобіювати її інтереси.
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11.10.2024 11:00 Відповісти
Пиляють гіляку на якій сидять. Молодці! Фіг хто туди захоче заходити
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11.10.2024 12:01 Відповісти

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