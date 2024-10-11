Світовий банк створив новий фонд для України. Його фінансуватимуть США, Канада та Японія

Виконавча рада Світового банку схвалила створення посередницького фонду для підтримки України. Його донорами стануть США, Канада та Японія.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.

Проти рішення рішення фонду виступила лише Росія.

Новий фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати обіцянку G7 надати Україні до $50 млрд додаткового фінансування до кінця року в межах програми кредитування під гарантії заморожених активів РФ.

Голосування за створення фонду відбулося наступного дня після того, як представники Євросоюзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро в межах програми "Великої сімки".

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому президент Росії Владімір Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".