Борги учасників ринку електроенергії перед "Укренерго" перевищили 34 мільярди

Борг оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку (БР) електроенергії наразі становить понад 16 млрд грн, водночас борги компаній-учасників цього ринку перед НЕК перевищують 34 мільярди гривень.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт, передає Інтерфакс-Україна.

"Борги "Укренерго" на БР наразі становлять понад 16 млрд грн, його учасників перед нами – понад 34 млрд грн", – сказав керівник компанії.

Брехт зазначив, що частину своїх боргів компанія має намір погасити за рахунок коштів від продажу потужності міждержавного перетину для імпортно-експортних операцій з електроенергією.

"Ми вже цього року отримали відповідне законодавче рішення і збираємося направити на БР частину коштів, отриманих від розподілу доступу до мережі системи передачі. Це в межах року буде близько півтора, можливо, 1,6 млрд грн. Це ми вже майже здійснили", – уточнив очільник "Укренерго".

Другим джерелом погашення боргів він назвав пропорційне спрямування на БР і "Гарантованому покупцю" (у межах спецзобов'язань з оплати електроенергії за "зеленим тарифом") коштів від економії на диспетчеризації у 2023 і 2024 роках.

"Очікуємо на відповідні законодавчі зміни. Загальний обсяг погашення заборгованості за схвалення цих відповідних законодавчих змін буде в нашому розумінні від 12 до 15 млрд грн", – пояснив Брехт.

Він також додав, що компанія очікує погашення цьогоріч НАЕК "Енергоатом" боргів перед постачальниками універсальних послуг (за даними "ГарПоку" на кінець вересня приблизно 10 млрд грн), які зі свого боку перерозподілять відповідні кошти на погашення своїх боргів перед "Укренерго" та операторами системи розподілу (ОСР).

"Є обережне розуміння того, що цього року борги "Енергоатому" будуть погашені. Відповідно, ми зможемо також збільшити розрахунки за ПСО і на БР", – зазначив керівник "Укренерго".

Як повідомлялося, у серпні законом 3915-IX Верховна Рада спрямувала дохід "Укренерго" від продажу потужності міждержавних перетинів при імпортно-експортних операціях на погашення боргів.

Згідно із законом, кошти "Укренерго" від перетинів у період з 1 січня по 31 грудня 2024 року використовуватимуть в для таких цілей: 50% – для погашення боргів на балансуючому ринку; 50% – для погашення боргів перед "Гарантованим покупцем".

Станом на початок 2024 року заборгованість НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку перед учасниками оцінювалася у 18,4 млрд грн. Водночас, заборгованість учасників ринку перед "Укренерго" сягала 30,6 млрд грн.