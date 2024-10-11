Угорська MOL відклала відмову від російської нафти ще на рік

Угорська нафтова група MOL очікує, що її нафтопереробні заводи зможуть переробляти як російську, так і неросійську сиру нафту до кінця 2026 року. Це на рік пізніше, ніж планувалося.

Про це пише Reuters.



Віцепрезидент MOL зі стратегії та сталого розвитку Віктор Сверла заявив журналістам, що компанія зараз може переробляти до 30%-40% неросійської сирої нафти на своїх НПЗ у Словаччині та Угорщині.



"Здійснюються інвестиції, щоб ми могли збільшити цей показник до 100% до кінця 2026 року", – сказав Сверла.

Раніше, у квітні 2023 року, виконавчий голова правління MOL Жолт Ернаді казав Reuters, що компанія зможе вибирати між російською чи неросійською сирою нафтою для своїх НПЗ до кінця 2025-го або початку 2026 років.

Сверла пояснив, що затримки спричинено "непередбачуваними труднощами" у виконанні 24 запланованих проєктів з модернізації заводів і необхідністю додаткових матеріально-технічних інвестицій.

За його словами, MOL може завершити проєкти протягом наступних двох років за щонайменше $500 млн інвестицій.

MOL володіє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині, які отримують сировину з південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Як повідомлялося, у грудні 2022 року у межах дев'ятого пакету санкцій Євросоюз дозволив Болгарії, Угорщині та Словаччині отримати відстрочку запровадження ембарго на постачання російської нафти.