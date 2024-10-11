Більшість контрабандистів вийшли з-під санкцій, запроваджених Зеленським у 2021 році, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський та Рада національної безпеки та оборони (РНБО) не продовжили дію санкцій проти 11 із 13 пов'язаних із контрабандою осіб, запроваджені у квітні 2021 року строком на три роки указом №169/2021.

У квітні 2024 року санкції подовжили лише двом особам з цього переліку, решта ж одинадцять осіб автоматично з-під санкції вийшли, пише ZN.ua.

У РНБО та Офісі президента у відповідь на запити видання відповіли, що перелік осіб для запровадження санкцій готують інші органи.

Своєю чергою у СБУ відповіли, що впродовж трьох років з моменту накладання санкцій "уповноважені державні органи відповідно до їх компетенцій здійснювали моніторинг ефективності санкцій. У квітні 2024-го дія санкцій була пролонгована стосовно окремих осіб, які продовжують створювати реальні та/або потенційні загрози національним інтересам".

"Читай – ті, хто не потрапив до списків 2024 року, таких загроз не створюють", – зауважує видання.

Відтак, серед тих осіб, щодо яких запроваджені у 2021 році санкції не продовжили:

Сєяр Куршутов – був першим номером списку осіб, щодо яких запровадили санкції указом №169/2021. Наразі живе у Відні;

Олександр Черепінський – другого номера з указу №169/2021, відомий як "харківський експерт з митних справ";

Володимир Полуситок;

Денис Амінєв;

Едуард Кукоба;

Михайло Грібанов;

Юрій Дворак.

"Так, усі вони не в України й особисто через кордон не тягають сумки з айфонами та гербіцидами, але вони і раніше цього не робили. Та чомусь 2021-го контррозвідувальних заходів вистачило на санкції, а 2024 року руки не дійшли", – зазначає видання.

Крім того, санкції не продовжили проти близько 70 пов’язаних із контрабандними схемами юросіб.

Що відомо про санкції проти контрабандистів?

Як повідомлялося, у квітні 2024 року президент Володимир Зеленський продовжив санкції проти кількох контрабандистів.

Зокрема, санкції на три роки запроваджено проти громадянина Ізраїлю Вадіма Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав одним із "хрещених батьків контрабанди" в Україні, а також громадян України Віктора Шермана, Юрія Кушніра та Ореста Адамчо (раніше – Орест Фірманюк). Ці підприємці були в переліку "топ-10 українських контрабандистів", проти яких РНБО вже вводила санкції у квітні 2021 року.

Крім того, під санкції потрапили громадяни Румунії Александр Єріміцюц та Юріє Кушнір, Ореста Адамчо, росіянин Андрій Попов та громадянин Вірменії Араік Амірханян.

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів й перевезень територією України, заборону виведення капіталів з України, заборону діяльності на території України.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Рада національної безпеки й оборони (РНБО) вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі.

До першого переліку контрабандистів тоді увійшли:

Іван Бокало (зареєстрований – Львів);

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області);

Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець Чернівецької області);

Олександр Єримічук (Чернівці);

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області);

Вадим Альперін (Одеса);

Олександр Чудаков (Одеса);

Віктор Шерман (Одеса);

Олександр Кравченко (Одеса);

Володимир Дідух (Львів).

Крім цих людей, санкції запровадили проти 68 компаній, пов'язаних із ними.

Другим своїм указом №169/2021 року від 15 квітня Зеленський запровадив санкції РНБО проти низки інших фізичних осіб, пов'язаних з контрабандою. Тоді до санкційного списку на три роки потрапили 13 осіб: Араїк Амірханян, Сеяр Куршутов, Олександр Черепинський, Едуард Кукоба, Олег Доронін, Тигран Мелконян, Володимир Полуситок, Денис Амінєв, Сергій Сердюк, Михайло Грибанов, Андрій Попов, Олег Богданов, Юрій Дворак. Також санкції запровадили проти 95 компаній.