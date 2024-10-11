"Енергоатом" почав виробляти власні елементи систем безпеки для АЕС. Раніше вони надходили з Росії

"Енергоатом" розгорнув виробництво елементів локалізуючих систем безпеки для українських АЕС у межах програми заміщення власним виробництвом устаткування та запасних частин, які раніше надходили з Росії.

Виробництво розгорнула філія АТ "НАЕК "Енергоатом" – ВП "Атоменергомаш", йдеться в повідомленні компанії.

"На базі відокремленого підрозділу триває виготовлення першого такого елементу, що буде використаний на одній з українських станцій. Після того, як потреби вітчизняних атомних об'єктів у цьому обладнанні будуть задоволені, воно постачатиметься для блоків типу ВВЕР-1000 на європейських АЕС", – сказано в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії "Енергоатом" повністю замістив товари російського походження власним виробництвом або поставками з країн-партнерів.

Захист українських АЕС

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" минулого тижня замовив проєктування і зведення захисту енергетичних об'єктів на своїх АЕС.

Зокрема, 4 жовтня уклали угоду на проєктування та будівництво захисних споруд на Хмельницькій АЕС вартістю 1,71 мільярда гривень.

2 жовтня Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції. Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" також уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.

25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.