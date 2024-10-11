Зростання цін у вересні перевищило прогноз Нацбанку. У найближчі місяці інфляційний тиск зберігатиметься

Інфляція у вересні 2024 року перевищила прогноз Національного банку України (НБУ).

Про це йдеться у коментарі Нацбанку щодо рівня інфляції, оприлюдненому на сайті регулятора.

За даними Держстату, інфляція у вересні у річному вимірі пришвидшилася до 8,6% з 7,5% у серпні. У місячному вимірі ціни зросли на 1,5%.

"Фактичні темпи зростання цін були вищими за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за липень 2024 року. Відхилення від прогнозу зумовлено насамперед стрімкішим пришвидшенням продовольчої інфляції через обмежену пропозицію окремої продовольчої продукції", – зазначають у Нацбанку.

Зокрема, зростання цін на сирі продукти харчування стрімко пришвидшилося – до 7,1% у річному вимірі, зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилося до 14%, водночас зростання цін на пальне уповільнилося до 6%.

Фундаментальний інфляційний тиск також посилився сильніше, ніж прогнозувалося, додали в НБУ.

"Так, показник базової інфляції у вересні зріс до 7,3% з 6,5% у серпні. Така динаміка зумовлювалася подорожчанням оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості продовольчої сировини, а також подальшим зростанням виробничих витрат, зокрема на енергозабезпечення та оплату праці", – йдеться у повідомленні.

Нацбанк зауважує, що вплинули на ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

"Інфляційний тиск у найближчі місяці зберігатиметься через збільшення бюджетних видатків, подальше загострення диспропорцій на ринку праці, а також очікуване збільшення дефіциту електроенергії під час опалювального сезону", – очікують у Нацбанку.

Оновлений макропрогноз з урахуванням цих чинників НБУ планує оприлюднити 31 жовтня.

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція у вересні 2024 року прискорилася до 1,7%, порівняно із 0,6% у серпні, з 0% – липні. У річному обчисленні інфляція за підсумками вересня (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) прискорилася до 8,6%.

У липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.