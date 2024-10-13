Туреччина обмежить закупівлі російської сталі. До того експорт продукції впав на 15%

Туреччина оголосила про введення мита на сталеву продукцію російського походження, якої в минулому закупила на $3,1 млрд. Відтепер ці поставки будуть оподатковуватись додатково – від 6% до 9% залежно від виробника.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення уряду Туреччини, передає The Moscow Times.

Заходи запроваджуються терміном на п'ять років і пов'язані з "несправедливою конкурецією" та демпінгом із боку іноземних постачальників, які шкодять місцевому виробництву сталі.

Аналогічні мита Туреччина вводить для виробників сталі з Індії та Японії, тоді як для китайської сталі встановлює їх на заборонному рівні – до 43%.

Проблеми металургійних компаній Росії

Російські сталевари вже переживають проблеми з продажами за кордон: за підсумками січня-серпня експорт чорних металів через морські порти Росії скоротився на 15%, до 12,5 млн тонн. Експортні перевезення залізницею знизилися на ту саму величину, до 19,5 млн тонн.

Найбільших втрат зазнали підприємства ТМК – найбільшого в Росії виробника сталевих труб. Експорт Першоуральського новотрубного заводу в першому півріччі впав на 21%, а Челябінського трубопрокатного заводу та Волзького трубного заводу – більш ніж удвічі (на 57% та 58% відповідно). "Сєвєрсталь" мільярдера Алексєя Мордашова зафіксувала обвал експорту на 24%, "Мечел" – 23%, заводи Evraz – 7-20%.

Таким чином експорт, що падає, змушує найбільші металургійні холдинги скорочувати виплавку. За даними аналітиків, у вересні виробництво стали впало на 13,5% у річному вираженні, а спад випуску був зафіксований дев'ятий місяць поспіль. Виробництво прокату скоротилося на 18%, чавуну – на 8,5%, труб – на 2%.

Як повідомлялося, сировинна промисловість Росії, яка забезпечує 15% ВВП і майже половину надходжень до російського бюджету, майже повністю залежить від іноземних технологій.