Ворог продовжує бити по енергетиці: У Міненерго повідомили про знеструмлення у п’яти областях

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Запорізькій області внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено повітряну лінію, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Загалом без електропостачання – понад 3 тисячі споживачів.

На Сумщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, через що було без мвітла залишилися підприємства та побутові споживачі у двох областях. Живлення відновлено.

У Харківській області через обстріл також знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

Водночас унаслідок негоди є знеструмлення у 25 населених пунктах у Кіровоградській області, восьми населених пунктах у Чернігівській області та шести населених пунктах на Одещині.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 7809 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 12 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 511 населених пунктів.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.