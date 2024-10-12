Спікер Палати представників США більше "не має бажання" фінансувати Україну
Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон сподівається, що на майбутніх президентських виборах переможе Дональд Трамп, який "покладе край" війні в Україні, тож схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібне.
Про це він сказав в інтерв’ю Punchbowl News, передає Європейська правда.
На питання про можливість схвалення подальшої підтримки України в Конгресі Джонсон сказав, що "не має бажання далі фінансувати Україну, і сподіваюсь, що в цьому немає потреби".
"Якщо (на виборах, – ред.) переможе Трамп, то, я вірю, він справді зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю в це. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому: годі", – додав він.
Спікер Палати представників також сказав, що в разі перемоги Камали Гарріс війна в Україні не закінчиться, і назвав це "відчайдушним і небезпечним сценарієм".
Як повідомлялося, раніше Майк Джонсон тривалий час гальмував ухвалення пакета з допомогою Україні та союзникам США на початку року на загальну суму $61 млрд, але зрештою запропонував свій подібний законопроєкт, який схвалили у квітні.
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