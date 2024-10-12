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Новини
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Спікер Палати представників США більше "не має бажання" фінансувати Україну

джонсон,майк

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон сподівається, що на майбутніх президентських виборах переможе Дональд Трамп, який "покладе край" війні в Україні, тож схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібне.

Про це він сказав в інтерв’ю Punchbowl News, передає Європейська правда.

На питання про можливість схвалення подальшої підтримки України в Конгресі Джонсон сказав, що "не має бажання далі фінансувати Україну, і сподіваюсь, що в цьому немає потреби".

"Якщо (на виборах, – ред.) переможе Трамп, то, я вірю, він справді зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю в це. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому: годі", – додав він.

Спікер Палати представників також сказав, що в разі перемоги Камали Гарріс війна в Україні не закінчиться, і назвав це "відчайдушним і небезпечним сценарієм".

Як повідомлялося, раніше Майк Джонсон тривалий час гальмував ухвалення пакета з допомогою Україні та союзникам США на початку року на загальну суму $61 млрд, але зрештою запропонував свій подібний законопроєкт, який схвалили у квітні.

Автор: 

Конгрес США (103) допомога (1556) США (4962) Трамп Дональд (653) Джонсон Майк (6)


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Топ коментарі
+1
Віддали рашці! Попроси їх повернути тактичну ядерну зброю і боєголовки!
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12.10.2024 19:20
+1
якби Господь міг реготати весь світ почув би про плани Трампа , плани путіна та іже з ними
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12.10.2024 21:05
+1
Наявна сильна деградація РП США - від Рейгана, Буша та Мак Кейна до політичних карикатур, таких як Трамп, Джонсон, і т.д. і т.п. Шкода!!!
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13.10.2024 09:57
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а можна просто віддати нам ядерну зброю, яку ми віддали по меморандуму під ваші срані гарантії недоторканості. Далі ми вже самі з рашкою розберемося
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12.10.2024 13:27 Відповісти
Віддали не "ми", а конкретні особи . Можете подати на них в суд . Чи в шапіто.
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12.10.2024 18:33 Відповісти
А конкретні особи хіба не з України? Чи кравчук з марсу прилетів до нас? Чи може ви самі з шапіто?
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13.10.2024 10:59 Відповісти
Ну так предявляйте кокретно їм, а не всім підряд.
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13.10.2024 12:44 Відповісти
Я висловив свою думку, а всі підряд то хто, ти?
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13.10.2024 14:24 Відповісти
То всі кому чзати на такого роду безглузді думки. Тому шо просрану зброю не віддасть ніхто.
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13.10.2024 14:52 Відповісти
Віддали рашці! Попроси їх повернути тактичну ядерну зброю і боєголовки!
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12.10.2024 19:20 Відповісти
я знаю, кому віддали. Але дві ядерні держави давали гарантії - питаю де вони, ці гарантії. Щось про них всі мовчать. Америка з британією такі ж самі брехуни і боягузи, як рашка. Десь там воювати з племенем хусидів чи наприклад з ВЇєтнамом - оце їх рівень. А як зійтися з рашкою, то зразу задню включили. Напевно ще в 2014 Порошенку сказали навіть не згадувати про меморандум, ніби це і не договір, а простий папіець. Оце *** гаранти, ще й руки викручують, забороняючи стріляти по рашці.
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13.10.2024 10:58 Відповісти
Меморандум то є Заява про наміри. І ничого більш. Заява про наміри.
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12.10.2024 15:15 Відповісти
Всі заяви і санкції працюють тільки по відношенню до слабшого як наприклад до Ірану чи північної Кореї . Але коли щодо москалів то тут треба домовлятися.
Ізраіль при допомозі свої агентів в Америці зробив свою атомну зброю . Хоча ясно що Україна і близько не може рівнятися за рівнем підтримки до Ізраїлю але виглядає що тільки з сильними рахуються
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12.10.2024 20:05 Відповісти
Майк Джонсон під різними приводами відмовлявся виносити на голосування депутатів Палати представників законопроєкти про виділення військової допомоги Україні.

Ця затримка призвела до різкого скорочення постачання зброї в Україну. На думку багатьох військових оглядачів, багатомісячний дефіцит озброєнь у ЗСУ саме в той час, коли Росія почала отримувати мільйони снарядів з Північної Кореї, призвів не лише до втрати Авдіївки, але й відчутно позначився на загальній ситуації у війні.
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12.10.2024 20:40 Відповісти
якби Господь міг реготати весь світ почув би про плани Трампа , плани путіна та іже з ними
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12.10.2024 21:05 Відповісти
Наявна сильна деградація РП США - від Рейгана, Буша та Мак Кейна до політичних карикатур, таких як Трамп, Джонсон, і т.д. і т.п. Шкода!!!
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13.10.2024 09:57 Відповісти

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