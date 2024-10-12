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Збитки від урагану Мілтон у США оцінили у $50 мільярдів

байден

Президент США Джо Байден із посиланням на експертів заявив, що збитки, завдані ураганом Мілтон у штаті Флорида, становлять приблизно $50 млрд.

Як передає Укрінформ, про це президент повідомив під час виступу з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс щодо реагування федерального уряду на урагани Мілтон і Гелен, повідомили у пресслужбі Білого дому.

Байден зазначив, що Мілтон залишив понад 3 млн людей без світла, однак завдяки зусиллям 50 тисяч енергетиків, а також з Канади, наразі вдалося відновити електроенергію одному мільйону споживачів.

За його словами, упродовж останніх трьох днів він поспілкувався з 50-75 представниками, зокрема із мерами і керівництвом округів, "від Північної Кароліни аж до Флориди".

На прохання Байдена, основна увага під час брифінгу 11 жовтня була приділена відновленню електропостачання та вивезенню сміття у постраждалих штатах.

"У найближчі дні й тижні ми з президентом Байденом подбаємо про те, щоб постраждалі громади отримали ресурси, необхідні не лише для боротьби з ураганом, але й для відновлення", – заявила Гарріс.

Як повідомлялося, Мілтон є вже п’ятим ураганом у цьому сезоні у південних штатах США – після ураганів Берил, Деббі, Франсін та Гелен. Попередній ураган Гелен, який також уразив південні штати США, забрав життя понад 200 людей.

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Байден Джо (148) США (4962) збитки (1136) ураган (8)


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КАК ВЫГОДНО ИЗМЕРЯТЬ ВСЕ ДЕНЬГАМИ А НЕ ЖИЗНЯМИ !!! ПОРА ВСЕМ НАРОДАМ ЭТО УЧЕСТЬ И РАЗОБРАТЬСЯ !)
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14.10.2024 07:57 Відповісти

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