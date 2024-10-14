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Новини
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Втрати дорівнюють площі шести міст України: У Карпатах за останні 20 років вирубали майже 10% лісів

Карпати за останні 20 років втратили 10% лісів

В українській частині Карпат за останні 20 років вирубали майже 10% усього лісового покрову.

Про це йдеться в аналізі NGL.media, передає ЕП.

Як з'ясувалося, за останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тис. га лісу – це майже 10% усього лісового покрову.

При цьому, 80% цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта – припадають на комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо міністерствам – Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики.

Втрати лісу Карпат дорівнюють площі Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом узятих.

Загалом по всій території гірської системи, яка розташована на території восьми країн, вирубують чотири гектари лісу щогодини, це приблизно 20 дерев щохвилини. Дуже часто це стиглі й цінні породи дерев, котрі можна вигідно продати, йдеться у дослідженні Greenpeace.

Найпоширенішою схемою вирубки лісів стала рубка переформування. У Карпатах на висоті 800-900 метрів має рости не ялина, яка була штучно висаджена і всихає через те, що їй не підходять місцеві умови, а букові та ялицеві ліси.

За 50 років вибіркових рубок можна переформувати ліс із ялинового у буковий без суцільної вирубки, проте на практиці перевірити, які саме дерева зрубали, дуже складно, пише видання.

У Львівській області часто оголошують рубки переформування навіть там, де ялина не росте. Також поширена схема, коли вирубують більше дерев, ніж заплановано, отримуючи додатковий прибуток.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про передачу особливо цінних земель та лісів для потреб оборони.

Автор: 

вирубка (53) Карпати (63) ліс (303)


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Топ коментарі
+6
Що знову порох в штани насрав? Чи до 14 теж такого не було? Чи бурштин не копали? Землю не крали? Чи в країні тільки політики погані а нарід мудрий і чесний?
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14.10.2024 10:59
+4
Це москалі мабуть рубали. І взагалі, до 2019 року такого не було.
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14.10.2024 10:43
+4
Ну це ж у вас зелебобіків фішка така. "При пороху такого не було". Наче президент в одне рило все має вирішувати коли у раді 22% партійної складової і кругом ще купа ФСБшної швалі.
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14.10.2024 11:15
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Це москалі мабуть рубали. І взагалі, до 2019 року такого не було.
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14.10.2024 10:43 Відповісти
Що знову порох в штани насрав? Чи до 14 теж такого не було? Чи бурштин не копали? Землю не крали? Чи в країні тільки політики погані а нарід мудрий і чесний?
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14.10.2024 10:59 Відповісти
Тобі насрав - це точно, бо я нічого про нього не казав. А тобі вочевидь за щастя постійно нюхати насране.
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14.10.2024 11:09 Відповісти
Ну це ж у вас зелебобіків фішка така. "При пороху такого не було". Наче президент в одне рило все має вирішувати коли у раді 22% партійної складової і кругом ще купа ФСБшної швалі.
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14.10.2024 11:15 Відповісти
Та я взагалі про папередника нічого не казав. Заспокойся вже, схиблене, на сої.
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14.10.2024 11:39 Відповісти
2019 рік дратує. Тому.
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14.10.2024 13:00 Відповісти
І з орендованого супутника геть нічого не було видно? Чи, коли вигідно тему піднімаємо? Продаж деревини відбувається на експорт?
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14.10.2024 10:50 Відповісти
Карпати, - гірська дорога, якою вивозять ліс біля Яремче. Але це проблема не тільки Карпат, - в центральній Україні теж масово вирубують ліси. Причому, це було і при Порошенку, і продовжується при Зеленському.

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14.10.2024 10:58 Відповісти
Они не рубают, а спасают, что бы не досталось окупантам. Кстати Елкак и Зеленьський не крадут деньги. Они их спасают!!!
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14.10.2024 11:05 Відповісти
А лісопосадок нема? Де вирубають дерева - повинні висаджувати нові.
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14.10.2024 11:31 Відповісти
Хай засаджують вирубані схили айвою японською... У неї сильно розвинута коренева система - тому не буде зсувів грунту, Рослина не боїться засухи - саме з тієї ж причини. Буде хорошою "ремізою" для диких тварин - як кормова база, і як сховок... І вже під прикриттям цих заростей можна відновлювать смереково-ялицеві ліси... Вони тіневитривалі - тому їм зарості айви не заважатимуть... А коли піднімуться ялиці та смереки - айва щезне сама собою - бо чахне та гине в тіні...
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14.10.2024 11:33 Відповісти
У 2019 р. був на екскурсії проїздом. Було видно напів-лисі гори.

То там який лісгосп ? І що ?? Ліс не виросте за 2-3 роки.
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14.10.2024 12:58 Відповісти
Так само як і на бурштині, ціла екосистема з чиновників, ментів, і місцевих бариг годується на Карпатських лісах
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15.10.2024 03:31 Відповісти

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