Втрати дорівнюють площі шести міст України: У Карпатах за останні 20 років вирубали майже 10% лісів

В українській частині Карпат за останні 20 років вирубали майже 10% усього лісового покрову.

Про це йдеться в аналізі NGL.media, передає ЕП.

Як з'ясувалося, за останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тис. га лісу – це майже 10% усього лісового покрову.

При цьому, 80% цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта – припадають на комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо міністерствам – Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики.

Втрати лісу Карпат дорівнюють площі Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом узятих.

Загалом по всій території гірської системи, яка розташована на території восьми країн, вирубують чотири гектари лісу щогодини, це приблизно 20 дерев щохвилини. Дуже часто це стиглі й цінні породи дерев, котрі можна вигідно продати, йдеться у дослідженні Greenpeace.

Найпоширенішою схемою вирубки лісів стала рубка переформування. У Карпатах на висоті 800-900 метрів має рости не ялина, яка була штучно висаджена і всихає через те, що їй не підходять місцеві умови, а букові та ялицеві ліси.

За 50 років вибіркових рубок можна переформувати ліс із ялинового у буковий без суцільної вирубки, проте на практиці перевірити, які саме дерева зрубали, дуже складно, пише видання.

У Львівській області часто оголошують рубки переформування навіть там, де ялина не росте. Також поширена схема, коли вирубують більше дерев, ніж заплановано, отримуючи додатковий прибуток.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про передачу особливо цінних земель та лісів для потреб оборони.