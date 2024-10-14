У російських аптеках стали закінчуватися популярні антибіотики

У російських аптеках стали закінчуватися широко застосовувані антибіотики. Так, не менш ніж у 25 регіонах Росії з аптечних полиць зникли препарати, що містять діючу речовину рокситроміцин, у 12 регіонах не виявилося ліків, у складі яких міститься еритроміцин, у шести – немає кларитроміцину, а у п'яти – азитроміцину.

Це випливає із даних регіональних аптек, передає The Moscow Times.

Як зазначається, всіх чотирьох ліків немає в аптечних мережах Дагестану, Чечні, Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії, окупованого Криму та інших регіонів.

За даними аналітичної компанії RNC Pharma, за вісім місяців цього року в цивільний обіг було введено менше упаковок препаратів з рокситроміцином, ніж за той самий період минулого року: 10,3 тис. проти 11,04 тис.

За січень-серпень поточного року до аптек доставили 787,7 тис. упаковок ліків з еритроміцином, тоді як минулого року за аналогічний період – 921,6 тис.

Зникнення популярних антибіотиків із регіональних аптек може бути пов'язане з логістичними труднощами. При цьому в RNC Pharma вважають, що продаж препаратів в аптеках деяких регіонів припинився через переход на інші, більш сучасні, ліки.

Ситуація з ліками в Росії

Раніше повідомлялося, що російська влада готує жорсткі обмеження на закупівлі імпортних ліків та медичних виробів для державних клінік та лікарень. Із 1 січня 2025 року в ході держзакупівель застосовуватиметься правило "другий зайвий": імпортні препарати будуть виключені з конкурсу, якщо надійшла хоч одна заявка від російського постачальника.

Хоча західні санкції не торкнулися безпосередньо постачання ліків до Росії, не менше 28 іноземних фармкомпаній повністю пішли з російського ринку, а асортимент імпортних препаратів у російських аптеках почав стрімко скорочуватися.

За 2023 рік з полиць російських аптек зникло 1,3 тис. найменувань зарубіжних препаратів, а їх сукупний асортимент зменшився на 20% – до 6,4 тис. позицій.

Порівняно з рівнями, які були до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, з ринку зник кожен третій імпортний препарат, випливає із підрахунків DSM Group. Сукупні поставки імпортних ліків до Росії скоротилися минулого року на 9%, до 1,7 млрд упаковок, а за окремими препаратами, включно з базовими антибіотиками ряду пеніцилінів, спад став дворазовим.

Згодом стало відомо, що в Росії за першу половину 2024 року різко скоротилася кількість клінічних досліджень нових медичних препаратів. За шість місяців Міністерство охорони здоров'я РФ видало на 26,4% менше дозволів на випробування, ніж за аналогічний період минулого року.