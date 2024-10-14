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Новини
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Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки. Вони допомогли "зрозуміти відмінності в добробуті між країнами"

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки

Оголошено лауреатів премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля: ними стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Фонду Нобеля, передає Інтерфакс-Україна.

"Шведська королівська академія наук ухвалила рішення присудити премію Sveriges Riksbank у сфері економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля 2024 року – Дарону Аджемоглу (Массачусетський технологічний інститут, Кембридж, США), Саймону Джонсону (Массачусетський технологічний інститут, Кембридж, США) та Джеймсу Робінсону (Чиказький університет, Іллінойс, США) "за вивчення того, як формуються інститути та впливають на добробут". Вони допомогли нам зрозуміти відмінності в добробуті між країнами", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що лауреати цього року в сфері економічних наук "продемонстрували важливість соціальних інститутів для процвітання країни. Суспільства з поганим верховенством закону та інститутами, які експлуатують населення, не сприяють зростанню або змінам на краще. Дослідження лауреатів допомагають нам зрозуміти "чому".

"Скорочення величезної різниці в доходах між країнами є одним із найбільших завдань нашого часу. Лауреати продемонстрували важливість соціальних інститутів для досягнення цієї мети", – заявив голова Комітету з присудження премії у сфері економічних наук Якоб Свенссон.

Сума премії складає 11 млн шведських крон ($1,06 млн), які розділять порівну між лауреатами.

Щорічно премію Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля присуджує Королівська шведська академія наук за тими самими принципами, що й інші Нобелівські премії, які існують з 1901 року.

Втім, вона не входить до числа п'яти оригінальних премій, заснованих за заповітом Нобеля. Нагороду заснував 1968 року Центральний банк Швеції з нагоди свого 300-річчя в пам'ять про Альфреда Нобеля.

лауреати Нобелівської премії з економіки 2024 року

Автор: 

Нобелівська премія (15) економіка (168)


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до цього відмінності не було очевидні та зрозумілі ))))
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14.10.2024 16:58 Відповісти
Нобель за Медицину - США. За Физику - США. За Химию - Англия. За Экономику - США. Но в савецкам саюзе было самое лучшее аброзавание в мире! Ага.
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14.10.2024 17:01 Відповісти
не дают Нобелевку патаму что завідуют
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15.10.2024 07:41 Відповісти
"Як згадаю, який я інженер, то страшно до лікаря йти!"
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15.10.2024 12:20 Відповісти
Нє Трожь СовНуку: марксистсько-ленінську політекономіку, філософію, научний комунізм і матеріалізм.
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14.10.2024 17:43 Відповісти
Особливо гарно сформовані закони і інститути у всяких шейхів і інших арабів з нафтовими покладами
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14.10.2024 18:33 Відповісти
Краще б дослідили, як диктатурам вдається триматись на плаву і розвиватись пори всі оті ваші санкції та їх внутрішні репресії.
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14.10.2024 19:15 Відповісти
Звеняйте, але на мою думку економіка це взагалі лженаука , . Так є бухгалтерія ,є , логістики, є організація виробництва, . Все що останє це від лукавого , . Якщо б це все працювало , то не мала бути місця для кризісів , . А якщо біржі час від часу падають , то це все не працює .
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15.10.2024 08:53 Відповісти

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