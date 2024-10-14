Російські удари по українських портах не позначились на роботі морського коридору, – Мінвідновлення

У понеділок, 14 жовтня, Росія знову атакувала портову інфраструктуру в Одеській області, внаслідок удару ушкоджень зазнали два цивільних судна, одна людина загинула, що вісім – постраждали.

Про це віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

"Пошкоджень вже вдруге зазнало суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці – члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно, "NS Moon", ходить під прапором Белізу", – написав віцепремʼєр.

Він додав, що під час атаки також було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніку, будівлі філії Адміністрації морських портів, а також автомобілі.

Своєю чергою заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко запевнив, що наразі російські атаки на портову інфраструктуру не вплинули на роботу "Українського морського коридору" – чорноморські порти працюють у штатному режимі, на підходах до них – 85 суден.

"Агресія ворога та обстріли не вплинули на роботу самого "морського коридору". Зараз порти продовжують працювати у штатному режимі, проте ми не можемо бути впевненими у подальших атаках та їхніх наслідках. Ми також фіксуємо зростання показників, якщо порівнювати з минулим роком", – заявив заступник міністра агентству Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що лише за перші 10 днів жовтня обсяг експорту "морським коридором" досяг 2,1 млн тонн, з яких 1,5 млн тонн – зернові. Для порівняння: за весь жовтень 2023 року через чорноморські порти було експортовано 1,9 млн тонн, з цього обсягу 1,4 млн тонн – зернові.

Ткаченко додав, що задіяні у роботі коридору об'єкти критичної інфраструктури захищені інженерними спорудами. Йдеться про підхідні канали, причали, трансформаторні підстанції, будівлі та дизель-генераторні установки. За рекомендацією Генштабу ЗСУ, об'єкти морських портів у Чорному морі забезпечені боновими загородженнями.

Крім того, для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури портів використовуються габіони та залізобетонні блоки, які не дозволяють ворожим повітряним та морським дронам досягти цілей.

"Однак навіть із цими засобами ворог може застосувати ракети різного типу, саме для цього нам потрібен комплексний підхід до гарантування безпеки людей та інфраструктури. Захист має бути посилений засобами протиповітряної оборони за підтримки наших партнерів", – зазначив Ткаченко.

Заступник міністра також нагадав, що в Україні запроваджено та продовжує діяти механізм гарантування, що передбачає гарантії відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ, зокрема операторам та/або власникам суден та суден внутрішнього плавання під час перебування таких у територіальному морі країни. Водночас, станом на сьогодні виплати за механізмом не здійснювалися, уточнив він.

Як повідомлялося, 9 жовтня Росія завдала удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеської області, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit".

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7 жовтня Росія завдала удару балістичною ракетою по цивільному судну "OPTIMA" під прапором Палау, загинула одна людина, ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали. Судно зайшло в порт для завантаження, але вже за кілька годин стало мішенню російських ракет, повідомляв міністр Олексій Кулеба.

У ніч на 6 жовтня російські війська також атакували Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки було пошкоджено суховантажне цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось поблизу одного з причалів в морському порту "Південний". Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав.

Тоді Міноборони Росії офіційно визнало удар ракетами "Іскандер-М" по судну у порту "Південний", проте у російському міністерстві стверджували, що його ціллю нібито було судно-контейнеровоз із боєприпасами.