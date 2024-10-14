Власник "Київстару" перенесе штаб-квартиру з Європи до ОАЕ. Його найбільший акціонер – російський мільярдер Фрідман (оновлено)

Зареєстрована у Нідерландах компанія Veon Ltd., якій належить найбільший український мобільний оператор "Київстар", перенесе штаб-квартиру Veon Group з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Таке рішення схвалила рада директорів компанії, йдеться у пресрелізі на сайті VEON.

В компанії нагадали, що з початку 2022 року у Дубаї вже розташований операційний центр VEON.

"Наше рішення перенести штаб-квартиру VEON до Дубая відображає стратегічну переорієнтацію нашого фокусу на наближення до наших ключових ринків", – прокоментував його гендиректор групи Каан Терзіоглу.

Як повідомлялося, раніше телекомунікаційний холдинг Veon оголосив про намір добровільно вийти з біржі Euronext Amsterdam. Водночас акції компанії залишатимуться в обігу на американській біржі Nasdaq.

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" заявили, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії російському мільярдеру безпосередньо не належать, а ролі в управлінні нею він не бере.

"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd, з керуючим офісом у Нідерландах. Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", – нагадали в компанії.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, додали у "Київстарі".

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Нагадаємо, групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні та "Билайн" у РФ.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михаїла Фрідмана.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана і його партнерів.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).