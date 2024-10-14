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Новини
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Власник "Київстару" перенесе штаб-квартиру з Європи до ОАЕ. Його найбільший акціонер – російський мільярдер Фрідман (оновлено)

veon

Зареєстрована у Нідерландах компанія Veon Ltd., якій належить найбільший український мобільний оператор "Київстар", перенесе штаб-квартиру Veon Group з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Таке рішення схвалила рада директорів компанії, йдеться у пресрелізі на сайті VEON.

В компанії нагадали, що з початку 2022 року у Дубаї вже розташований операційний центр VEON.

"Наше рішення перенести штаб-квартиру VEON до Дубая відображає стратегічну переорієнтацію нашого фокусу на наближення до наших ключових ринків", – прокоментував його гендиректор групи Каан Терзіоглу.

Як повідомлялося, раніше телекомунікаційний холдинг Veon оголосив про намір добровільно вийти з біржі Euronext Amsterdam. Водночас акції компанії залишатимуться в обігу на американській біржі Nasdaq.

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" заявили, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії російському мільярдеру безпосередньо не належать, а ролі в управлінні нею він не бере.

"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd, з керуючим офісом у Нідерландах. Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", – нагадали в компанії.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, додали у "Київстарі".

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Нагадаємо, групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні та "Билайн" у РФ.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михаїла Фрідмана.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана і його партнерів.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Автор: 

Дубай (28) Київстар (282) мобільний зв’язок (799) ОАЕ (193) Михайло Фрідман (143)


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Топ коментарі
+16
Національна Безпека ?
ні не чули , а що це таке ?
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14.10.2024 17:49
+10
А може ''кацапстар''?
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14.10.2024 17:45
+9
А я наївно думала, що хлопці з села боронять нашу країну, у тому числі і мій дім… Виявляйте повагу до тих, хто в окопах, а не на дивані.
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14.10.2024 19:03
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ПрелЭстно!)))
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14.10.2024 17:39 Відповісти
А може ''кацапстар''?
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14.10.2024 17:45 Відповісти
Мені наївні малороси 15 років доказували, що кацапстар київский🤪
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14.10.2024 18:08 Відповісти
Національна Безпека ?
ні не чули , а що це таке ?
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14.10.2024 17:49 Відповісти
У нас сейчас все предприятия перепродают и приватизируют или те кто не напрямую связан с русской мафией как азербайджанцы, или местные фунты, где торчат уши донецкой мафии, которая напрямую связана с Россией. Продуманная политика.
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14.10.2024 17:52 Відповісти
Так ЗЕлені риги антимайдану при владі. Так само як і в Грузії, тільки грають в патріотів
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15.10.2024 04:06 Відповісти
Нехай перенесе. Зв'язок мене влаштовує, інтернет також, тарифи для мене прийнятні. А решта, справ рук провокаторів.
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14.10.2024 18:01 Відповісти
"А решта, справ рук провокаторів" - а це що воно таке та - про що?
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14.10.2024 18:07 Відповісти
Багато знатимеш, погано спатимеш.
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14.10.2024 18:10 Відповісти
Вам скільки рочків за психоемоційним розвитком, вата?
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14.10.2024 18:16 Відповісти
Та тебе і на пляшці сидіти влаштовує,
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14.10.2024 18:24 Відповісти
Ви справжній патріот!
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14.10.2024 18:54 Відповісти
Патріоти це ті, за кого вже більше 10 років Київстар з його кацапським акціонером працює в Україні. Вони про це знали, знають і нічого не роблять. А якщо вони нічого не робили і не роблять, то вони або не патріоти, або це все про кацапського акціонера просто фуфло.
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14.10.2024 19:07 Відповісти
Какая разніца как називаєтся уліца, главноє чтоб асфальт бил качественний і освєщєніє
Це було вже
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14.10.2024 22:14 Відповісти
Тому що на цій вулиці живуть такі як ти. Коли у хаті насрано, то світовий уряд не винний, а винна брудна кацапська пика, котра в ній живе
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15.10.2024 12:49 Відповісти
Сдувся шарик😁
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15.10.2024 14:09 Відповісти
А ти був надутий? Ну таке… прикольна в тебе погрємуха
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15.10.2024 22:41 Відповісти
Птрібно заборонити використовувати у назві Київстар назву міста Київ
нехай називають кацапстар, або фрідманстар
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14.10.2024 18:01 Відповісти
- Фрідманстар
- ОАЕ-Star
- Кучмо-стар
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14.10.2024 18:05 Відповісти
Бо наївні малароси плутаються🤪 вони ще не в курсі що 30% київських і взагалі українських фірм належать маскалям🥴
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14.10.2024 18:11 Відповісти
Хочуть позбирати персональні дані у кого ще не зібрали, а як ще людей заманити
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29.10.2024 15:08 Відповісти
Але ж треба заборонити Телеграм
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14.10.2024 18:02 Відповісти
Треба щоб власники УСІХ ВЕЛИКИХ бізнесів в України сиділи у окопах на нулі і захищали свої бізнеси.
Не хочешь - все у дохід держави
Ау, Ахметов, Фрідман, Пінчук, Жевага, Герега, Порошенко, Столар, Фукс!!!
Чого хлопці з села мають захищати ваші статки??
Бігом на захист свого бабла!
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14.10.2024 18:24 Відповісти
А я наївно думала, що хлопці з села боронять нашу країну, у тому числі і мій дім… Виявляйте повагу до тих, хто в окопах, а не на дивані.
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14.10.2024 19:03 Відповісти
На всі 💯 👍👍👍👍👍👍
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14.10.2024 20:24 Відповісти
Зате як красиво придумали, боронити свою землю, віддати якийсь борг Батьківщині, (майже як фрідман назвав Київстар, щоб сюди впровадитися... ) А по фвкту землі у мене 0, земля належить олігархам, а держава мені щось дала, нуль цілих, х@й десятих, а пільги теж у поліцейських та депутатів, підвищена зарплата теж
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14.10.2024 19:53 Відповісти
Чи не час заборонити Київстар в Україні або принаймні змусити продати якомусь українському підприємцю?!
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14.10.2024 18:27 Відповісти
Євреї, євреї кругом одні євреї... і москалі...
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14.10.2024 18:54 Відповісти
Мафия. Евреи в Израиле сидят или в США.
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14.10.2024 19:39 Відповісти
А ви думали виявлені в свій час в шахедах сім картки київстару просто так туди попали? Київсрав з самого початку кацапський. UMC/MТС до 2019 теж був кацапський. Зараз типу азербутів але я не здивуюсь що під філією ФСБ. Один лайфсел турецький. Але мережа гівно а ціни вище за інших. От кацапська монополія і займає ринок.
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14.10.2024 19:54 Відповісти
А ще можна відслідковувати переміщення наших військових
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14.10.2024 20:52 Відповісти

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