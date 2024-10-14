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Новини
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Наслідки підвищення акцизів: Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС перевищили 34 гривні за літр

газ,автогаз

За тиждень з 7 по 14 жовтня середня роздрібна ціна скрапленого газу зросла ще на 43 копійки – до 34,17 гривні за літр.

Від початку вересня цей вид пального подорожчав на понад 5,5 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95".

За тиждень найбільше зросла вартість автогазу у мережі KLO – на 1,25 грн, до 35,79 грн/л. На 1 гривню ціни підвищили мережі ОККО й WOG – до 35,99 грн/л.

Найменше збільшення ціни зафіксували у мережі Motto – у середньому на 7 коп., до 32,59 грн/л. Вона підвищила ціни лише в Одеській області. В інших операторів ціни зросли на 10-82 коп./л.

Минулого тижня темпи подорожчання автогазу сповільнилося, але цього тижня вони можуть прискоритися через суттєве зростання цін у закордонних постачальників.

"Минулого тижня ми не переглядали своїх цін, але найближчим часом плануємо зростання. На скільки – поки сказати важко. Вхідні ціни вказують на збільшення більше ніж на 50 коп./л, але є ринок", – зазначили в одній із мереж центрального регіону.

Ціни на автогаз на АЗС за тиждень з 7 по 14 жовтня

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".

Автор: 

авто (4168) АЗС (1594) ціни (3531) скраплений газ (1146)


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Топ коментарі
+10
покращення...так вони свої прибутки зберегли. хоч російський хоч калмицький...ю платять 73% довбодятлів
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14.10.2024 19:41
+8
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14.10.2024 20:04
+7
Їбаш їх вова!)))
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14.10.2024 19:48
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Нех заправлятися російським газом
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14.10.2024 19:40 Відповісти
Унас 35 вже три тижні🤑
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14.10.2024 19:41 Відповісти
покращення...так вони свої прибутки зберегли. хоч російський хоч калмицький...ю платять 73% довбодятлів
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14.10.2024 19:41 Відповісти
Їбаш їх вова!)))
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14.10.2024 19:48 Відповісти
щоб ці слуги наріду невдовзі пересіли з Рейнжроверів та Лєксусів на велосипеди та мітли...йолопи... Бо ні на що окрім красти та шкодити вони не здатні...
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14.10.2024 19:48 Відповісти
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14.10.2024 20:04 Відповісти
Та шо там мєлочіЦЦА! Робіть вже все по 60 грн!
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14.10.2024 19:56 Відповісти
Гетьманцев відпрацьовує зарплату перед кацапами
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14.10.2024 19:56 Відповісти
і шо нафуя той газ якщо українцям нема куди їхати.? хіба що до найближчого поста бусифікації
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14.10.2024 20:00 Відповісти
Так через збільшення ціни на газ вони створили варіант підвищення цін на все. Від медпрепаратів до їдла та комуналки.
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14.10.2024 20:12 Відповісти
Поки гуси не заклюють Ге, то так буде і далі. Ще трохи і обвалять економіку і тоді все буде по картках. Ламать - діло нехитре.
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14.10.2024 20:34 Відповісти
Шо ти мелеш ? Ціни у європіна автогаз 27 гр....а не 35....аа з нового року буде 40 а з 26 року в європі буде 30 а в цій території імені клоуна буде 60 ...правда напевне вже клоуна не буде..
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14.10.2024 20:48 Відповісти
Я пишу ,що це не шлях до європи....це шлях до жопи.....деректива єс ,як ти трендиш-це 50 євро....українська шобла все перекрутила....газ - це екологічне пальне вони в європі практично безакцизне....тільківцій дупісвіту на автогаз наложили найбільший акциз на планеті....
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15.10.2024 00:26 Відповісти
Щоб той в горлі став куюну і гетьманцеву з к лоуном...собакі дикі.....ублюки ненаситні....на планеті таких податківна на автогаз не існує як ця наврлоч яка геноцидить народ український не існують..в.Європі газ дешевший уже на 30відсоткі....
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14.10.2024 20:45 Відповісти
Автогаз?А те що пів України, заправляє на автозаправках балони щоб готувати їжу,Зермаків не їбе ?
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14.10.2024 22:11 Відповісти
Ну а шо, олігархам і олігархікам грощі срочно нужни 🤣
Прікол у тому що як раз грощі це не їх головне мета, головна їх мета це контроль ринка.
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14.10.2024 22:29 Відповісти
Хотілось побачити графік переходу України до європейських зарплат до 2028року. Де можна побачити????
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15.10.2024 05:57 Відповісти
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15.10.2024 09:02 Відповісти
на 15.10.24 ВОГ,ОККО 36 грн.
здАбули ?
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15.10.2024 11:18 Відповісти
Українців за незаконний https://patrioty.org.ua/society/ukraintsiv-za-nezakonnyi-zbir-horikhiv-hrybiv-ta-iahid-shtrafuvatymut-do-850-hrn-shcho-treba-znaty-531688.html збір горіхів, грибів та ягід штрафуватимуть до 850 грн
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15.10.2024 11:32 Відповісти
лошара-ботанік Йаник тихенько плаче у "ростовських трущобах" споглядаючи на вседержавний п'ятирічний бЄспрєдєл свого колишнього блазня...
- а шо? - так можно бИло?..
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15.10.2024 17:51 Відповісти

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