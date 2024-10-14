Наслідки підвищення акцизів: Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС перевищили 34 гривні за літр

За тиждень з 7 по 14 жовтня середня роздрібна ціна скрапленого газу зросла ще на 43 копійки – до 34,17 гривні за літр.

Від початку вересня цей вид пального подорожчав на понад 5,5 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95".

За тиждень найбільше зросла вартість автогазу у мережі KLO – на 1,25 грн, до 35,79 грн/л. На 1 гривню ціни підвищили мережі ОККО й WOG – до 35,99 грн/л.

Найменше збільшення ціни зафіксували у мережі Motto – у середньому на 7 коп., до 32,59 грн/л. Вона підвищила ціни лише в Одеській області. В інших операторів ціни зросли на 10-82 коп./л.

Минулого тижня темпи подорожчання автогазу сповільнилося, але цього тижня вони можуть прискоритися через суттєве зростання цін у закордонних постачальників.

"Минулого тижня ми не переглядали своїх цін, але найближчим часом плануємо зростання. На скільки – поки сказати важко. Вхідні ціни вказують на збільшення більше ніж на 50 коп./л, але є ринок", – зазначили в одній із мереж центрального регіону.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".