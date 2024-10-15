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Новини
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Вклали 8 мільйонів євро – і ледь не втратили бізнес: Німецькі підприємці просять уряд захистити свої інвестиції на Закарпатті

Німецькі підприємці просять уряд захистити свої інвестиції в Україні

Акціонери німецького товариства Transkarpatia GmbH&Co. звернулися до уряду України та посольства Німеччини в Україні з проханням захистити їхні інвестиції в компанію "Агро-Свобода" та посприяти поверненню протиправно виведених із неї попереднім керівництвом активів.

Про це заявив німецький бізнесмен і співвласник командитного товариства Transkarpatia GmbH&Co.KG, якому належить "Агро-Свобода", Денніс Беезе, передає Dsnews.

За словами Беезе, з 2012 року він разом із партнерами вклав в український бізнес близько 8 млн євро. Завдяки цьому "Агро-Свобода" змогла орендувати близько 6 тис. гектарів землі на Закарпатті та придбати техніку для її обробки.

Проте згодом виявилося, що керівник українського бізнесу Клаус Хеешен та призначена ним директорка ТОВ "Агро-Свобода" Марія Ярмоленко переоформили більшу частину земельного банку та техніки на власну компанію зі схожою назвою – ТОВ "Свобода-Агро", яка до 2021 року взагалі не мала активів та не вела діяльності.

"Ми зрозуміли, що Клаус Хеешен веде свій власний бізнес і заробляє чималі гроші, "обходячи" наше спільне підприємство. Наприклад, він разом зі своєю цивільною дружиною Марією Ярмоленко, яку він влаштував директоркою нашої української компанії, приховав принаймні 1200 тонн пшениці і продав їх через своє власне підприємство. Крім того, він безкоштовно використовував нашу техніку на "своїх" полях – і це лише кілька прикладів", – розповів Беезе.

Відтак, німецькі акціонери змінили керівництво своєї дочірньої компанії.

Але, за даними Transkarpatia GmbH&Co, лише за останні місяці перебування Хеешена на посаді директора "Агро-Свободи" сільгосптехніку підприємства вартістю 300 тис. євро продали фірмі його партнерки за ціною лише 12 тис. євро.

Крім того, на фірму партнерки Хеешена переоформили права оренди на майже 2 тис. гектарів, які німецькі інвестори оцінюють у майже 1,6 млн євро.

Однак, як зазначається, жодного права переоформлювати активи, тим більше права оренди на землю, Хеешен не мав, наголосив Беезе.

Згідно зі статутом німецької компанії Transkarpatia GmbH&Co.KG, такі угоди можуть здійснюватися лише за згодою більшості його учасників, а для відчуження майна та прав оренди на землю потрібно було б отримати згоду понад 75% голосів.

Відтак, українська компанія німецьких інвесторів почала низку судових процесів, щоб повернути активи й уже отримала перші рішення на її користь.

Наприклад, Західний апеляційний господарський суд 5 вересня зобов'язав компанію "Свобода-Агро" партнерки Хеешена повернути частину сільськогосподарської техніки. Суд також підтвердив, що Хеешен на посаді директора "Агро-Свободи" не мав повноважень укладати такі угоди без згоди німецьких інвесторів.

Крім того, Нацполіція за заявою нового керівництва "Агро-Свободи" відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 ККУ ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") через дії Хеешена, а сама компанія визнана потерпілою у цій справі.

Але колишні керівники "Агро-Сободи" намагаються зберегти виведені активи.

Тому, поки тривають судові процеси, німецькі акціонери компанії звернулися до уряду України з проханням звернути увагу на цю ситуацію. Крім того, німецькі підприємці спрямували звернення із закликом взяти справу під свій контроль до посольства Німеччини в Україні.

Основний німецький інвестор компанії Денніс Беезе сподівається, що українська влада сприятиме відновленню справедливості у цій справі.

"Наше підприємство дуже постраждало й зазнало значних фінансових втрат, але ми не здаємося і обов'язково вийдемо з цієї ситуації. Чесність – найкраща політика, і ми впевнені, що винні мають отримати справедливе покарання", – підкреслив німецький бізнесмен.

Беезе додав, що, якщо його сподівання справдяться, разом із партнерами вони готові знайти додаткові кошти для розвитку свого українського підприємства.

Автор: 

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Топ коментарі
+13
Ось вам Українці і шлях до ЄС,ось вам інвестиції та допомога Заходу...Західні інвестори- ось вам і "бізнес-няні" від ОПи...який крінж та ганьба..!!!
Слугі наріду і їх сателіти зробили з України просто дійну корову ....для себе.. і це попри криваву війну за виживання Українців як нації ...але ж хто у нас у владі-чи Українці за походженням..?!
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15.10.2024 11:08
+10
эти немецкие ребята еще в украинских судах не были. как столкнутся с судовой системой то у них НАДОЛГо пропадет желание чего то сюда вкладать. простые вопросы суд будет рассматривать два-три роки, а там еще подумает какое решение принять.
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15.10.2024 11:06
+8
І як це пов*язано з тим, що німець Клаус Хеешен намагався надурити інших німців?
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15.10.2024 11:30
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эти немецкие ребята еще в украинских судах не были. как столкнутся с судовой системой то у них НАДОЛГо пропадет желание чего то сюда вкладать. простые вопросы суд будет рассматривать два-три роки, а там еще подумает какое решение принять.
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15.10.2024 11:06 Відповісти
Нарікаєте на наші кришталево прозорі суди? Вам відомо, що за статистикою, рішенням суду в Україні задоволені 50% від тих хто звернувся? Коли три чи більше учасників, пропорційність "радощів" змінюється.
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15.10.2024 12:40 Відповісти
Ось вам Українці і шлях до ЄС,ось вам інвестиції та допомога Заходу...Західні інвестори- ось вам і "бізнес-няні" від ОПи...який крінж та ганьба..!!!
Слугі наріду і їх сателіти зробили з України просто дійну корову ....для себе.. і це попри криваву війну за виживання Українців як нації ...але ж хто у нас у владі-чи Українці за походженням..?!
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15.10.2024 11:08 Відповісти
І як це пов*язано з тим, що німець Клаус Хеешен намагався надурити інших німців?
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15.10.2024 11:30 Відповісти
Ненажерливість це хвороба , заробив собі на хліб з маслом і радій життю , так ні аж свербить щоб когось на#бать .
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15.10.2024 11:08 Відповісти
Тю. А шо такое?

Вже і є-наїбусю розробили для іноземних інвесторів.

Шо вам ще треба?
Чи може ви ще й по закону хочете?
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15.10.2024 11:12 Відповісти
Німецькі олені повірили в те що Україна це Європа.... Видно не вивчали місцевий фольклор. А то би знали "що без лоха і жизнь плоха" , "лох не мамонт, він не вимре" , "семеро стільки не зароблять, скільки один вкраде", "робота не ведмідь, на Закарпаття не втече" і т. п. Раджу шановним німецьким інвесторам переглянути класику совєтського комедійного кіно від Дванядцяти табуреток, до пригод Шуріка(особливо там, де він на будові) і можливо в їхніх макітрах щось проясниться.
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15.10.2024 11:27 Відповісти
Німець німця надув.
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15.10.2024 11:57 Відповісти
До чого тут Україна? Керівник українського бізнесу Клаус Хеешен що, громадянин України?
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15.10.2024 12:11 Відповісти
тобто ганси херово менеджерили найнятих керівників, дозволивши їм тривалий час 3.14здити активи, але винна Україна

судові рішення - на їх користь, тому волати тут нема чого

а те, що виконавча служба повільна - так вона й закордоном така сама
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15.10.2024 11:47 Відповісти
Проте згодом виявилося, що керівник українського бізнесу Клаус Хеешен та призначена ним директорка ТОВ "Агро-Свобода" Марія Ярмоленко переоформили більшу частину земельного банку та техніки на власну компанію зі схожою назвою - ТОВ "Свобода-Агро", яка до 2021 року взагалі не мала активів та не вела діяльності. Джерело: https://biz.censor.net/n3514937
Щось я не розумію до чого тут уряд України? Самі ж наняли цього, до речі, німця, Клауса Хеешен, ну й розбирайтеся з ним у звичайному порядку.
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15.10.2024 12:05 Відповісти
Це він попав під злочинний вплив шахрайки Ярмоленко. Без допомоги цієї аферистки йому самому не вдалося б додуматися щоб таку злочинну схему провернути в Україні.
А все тому, що такі злочини можуть безкарно організовуватися і успішно реалізуватися в Україні завдяки доблесним правоохоронним органам, включно з корумпованою повністю недієздатною системою правосуддя.
Величезна кількість схожих успішних шахрайських схем вже як карма для іноземного інвестора в Україні.
Для прикладу, можна взяти хоча б найгучніший схожий скандал декілька років тому за участю колишнього міністра-шахрая Ляшка, якого замовив американець за розкрадання свого інвестованого в Україні майна.
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15.10.2024 13:09 Відповісти
Ага, Cherchez la femme (Шерше ля фам)
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15.10.2024 13:12 Відповісти
Стара схема, апробована бесарабськими євреями ще позаминулого століття. Бубон ставить таких виключно міністрами сільського господарства. Одного лоха з США навіть прикрили в СІЗО, бо вимагав своє. Вже випустили ?
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15.10.2024 13:13 Відповісти
Яка типова українська історія....суди суди суди... Їх буде ще багато, хоча питання зрозуміле.
І навіть зрозуміло чому їх буде багато .
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15.10.2024 15:59 Відповісти
"...що українська влада сприятиме відновленню справедливості ..." Наївні німці
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15.10.2024 18:37 Відповісти

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