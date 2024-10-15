Вклали 8 мільйонів євро – і ледь не втратили бізнес: Німецькі підприємці просять уряд захистити свої інвестиції на Закарпатті

Акціонери німецького товариства Transkarpatia GmbH&Co. звернулися до уряду України та посольства Німеччини в Україні з проханням захистити їхні інвестиції в компанію "Агро-Свобода" та посприяти поверненню протиправно виведених із неї попереднім керівництвом активів.

Про це заявив німецький бізнесмен і співвласник командитного товариства Transkarpatia GmbH&Co.KG, якому належить "Агро-Свобода", Денніс Беезе, передає Dsnews.

За словами Беезе, з 2012 року він разом із партнерами вклав в український бізнес близько 8 млн євро. Завдяки цьому "Агро-Свобода" змогла орендувати близько 6 тис. гектарів землі на Закарпатті та придбати техніку для її обробки.

Проте згодом виявилося, що керівник українського бізнесу Клаус Хеешен та призначена ним директорка ТОВ "Агро-Свобода" Марія Ярмоленко переоформили більшу частину земельного банку та техніки на власну компанію зі схожою назвою – ТОВ "Свобода-Агро", яка до 2021 року взагалі не мала активів та не вела діяльності.

"Ми зрозуміли, що Клаус Хеешен веде свій власний бізнес і заробляє чималі гроші, "обходячи" наше спільне підприємство. Наприклад, він разом зі своєю цивільною дружиною Марією Ярмоленко, яку він влаштував директоркою нашої української компанії, приховав принаймні 1200 тонн пшениці і продав їх через своє власне підприємство. Крім того, він безкоштовно використовував нашу техніку на "своїх" полях – і це лише кілька прикладів", – розповів Беезе.

Відтак, німецькі акціонери змінили керівництво своєї дочірньої компанії.

Але, за даними Transkarpatia GmbH&Co, лише за останні місяці перебування Хеешена на посаді директора "Агро-Свободи" сільгосптехніку підприємства вартістю 300 тис. євро продали фірмі його партнерки за ціною лише 12 тис. євро.

Крім того, на фірму партнерки Хеешена переоформили права оренди на майже 2 тис. гектарів, які німецькі інвестори оцінюють у майже 1,6 млн євро.

Однак, як зазначається, жодного права переоформлювати активи, тим більше права оренди на землю, Хеешен не мав, наголосив Беезе.

Згідно зі статутом німецької компанії Transkarpatia GmbH&Co.KG, такі угоди можуть здійснюватися лише за згодою більшості його учасників, а для відчуження майна та прав оренди на землю потрібно було б отримати згоду понад 75% голосів.

Відтак, українська компанія німецьких інвесторів почала низку судових процесів, щоб повернути активи й уже отримала перші рішення на її користь.

Наприклад, Західний апеляційний господарський суд 5 вересня зобов'язав компанію "Свобода-Агро" партнерки Хеешена повернути частину сільськогосподарської техніки. Суд також підтвердив, що Хеешен на посаді директора "Агро-Свободи" не мав повноважень укладати такі угоди без згоди німецьких інвесторів.

Крім того, Нацполіція за заявою нового керівництва "Агро-Свободи" відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 ККУ ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") через дії Хеешена, а сама компанія визнана потерпілою у цій справі.

Але колишні керівники "Агро-Сободи" намагаються зберегти виведені активи.

Тому, поки тривають судові процеси, німецькі акціонери компанії звернулися до уряду України з проханням звернути увагу на цю ситуацію. Крім того, німецькі підприємці спрямували звернення із закликом взяти справу під свій контроль до посольства Німеччини в Україні.

Основний німецький інвестор компанії Денніс Беезе сподівається, що українська влада сприятиме відновленню справедливості у цій справі.

"Наше підприємство дуже постраждало й зазнало значних фінансових втрат, але ми не здаємося і обов'язково вийдемо з цієї ситуації. Чесність – найкраща політика, і ми впевнені, що винні мають отримати справедливе покарання", – підкреслив німецький бізнесмен.

Беезе додав, що, якщо його сподівання справдяться, разом із партнерами вони готові знайти додаткові кошти для розвитку свого українського підприємства.