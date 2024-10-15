Молдова запровадила різні ставки акцизів на сигарети та тютюнові стіки

Парламент Молдови нещодавно проголосував за податкові зміни на 2025 рік, котрі передбачають запровадження різних ставок оподаткування на звичайні сигарети та тютюнові стіки для пристроїв нагрівання тютюну.

За даними міністерства фінансів Молдови, таке рішення спрямоване на гармонізацію оподаткування з практикою держав ЄС.

Зокрема, податковими змінами передбачено підвищення акцизу на картриджі та резервуари для електронних сигарет на 15% (з 2690,87 лея за літр до 3094,50 лея за літр). Водночас акциз на тютюнові стіки для пристроїв нагрівання тютюну 2025 року збільшиться на 5% (з 1318,62 лея до 1384,55 лея за 1000 штук), а мінімальний акциз на сигарети виросте на 10% (з 1318,62 лея до 1450,48 лея за 1000 штук).

Таким чином, у 2025 році різниця між ставками акцизу на сигарети та тютюнові стіки для пристроїв нагрівання тютюну складе 5%.

2026 року заплановано подальше підняття цих ставок такими самими темпами, що своєю чергою створить диференціацію між ними в розмірі вже 10%.

Як зазначається, зміни продиктовані необхідністю приведення податкової політики в частині застосування акцизів на тютюнові вироби та супутні товари у відповідність до практики Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Верховна Рада України в рамках законопроєкту №11090 готується перевести ставки акцизу на тютюнові вироби з гривні в євро, а також змінити підхід до оподаткування на звичайні сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Акциз на сигарети зростатиме поетапно, щоб у 2028 році він був 90 євро, а от для ТВЕНів він буде дещо нижчим – 72 євро.

Така податкова диференціація на сигарети і ТВЕНи потрібна щоб гармонізувати наше законодавство з ЄС. Там різниця в акцизах на звичайні сигарети та ТВЕНи сягає в середньому 66%.

В уряді розраховують, що підвищення акцизів на всі тютюнові вироби дозволить зібрати до бюджету до 2029 року додаткові 28 млрд грн.