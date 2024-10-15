На платформі Brave1 зареєстровано понад 2800 розробок, учасники отримали від держави $8 мільйонів грантів, – Федоров

На платформі оборонних технологій Brave1 зареєстровано вже понад 2800 розробок, більшості з яких не існувало до 2022 року. Компанії, зареєстровані на платформі, вже отримали $8 млн грантів від держави на розвиток своїх технологічних стартапів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"На платформі Brave1 вже зареєстровано близько 3 тис. компаній, 99% із яких не існувало до 2022 року. Ми вже видали $8 млн грантів, а також надаємо експертизу від Міноборони, Мінстратегпрому, Генерального штабу для того, щоб вони сфокусувалися на своєму розвитку", – розповів Федоров.

За його словами, іноземні інвестори зацікавлені в тому, щоб залучати кошти в український defence tech, і щоб виробники знайомились з потенційними партнерами, Brave1 постійно проводить інвестиційні cаміти.

Федоров додав, що до кінця року загальна сума інвестицій від міжнародних донорів може сягнути $50 млн, а у 2025 році – ще більше.

"За підсумками цього року, напевно, буде $50 млн отриманих інвестицій у стартапи. Наступного року, я думаю, цифра буде зростати. Про це свідчать результати інвестиційного форуму Defense Tech Valley, на який приїхала нереальна кількість інвесторів із різних країн. Я знаю, що кілька компаній вже підписали договори про інвестування", – сказав Федоров.

Місія Brave1 – це швидка доставка технологій на поле бою. Для цього оборонний кластер допомагає компаніям залучати гранти, отримувати експертизу та визначати напрям, у якому треба рухатися, зважаючи на потреби фронту.

Хто може податися на грант від Brave1

Податися на грант у 500 тис. грн можуть ті українські виробники, чия розробка пройшла оборонну експертизу та отримала загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менше 4 балів.

Для отримання 1 млн грн загальна оцінка повинна становити не менше 4 балів, а оцінка поточного рівня готовності розробки – не менше 5 балів.

Грант на 2 млн грн зможуть отримати ті виробники, загальна оцінка розробок яких та оцінка поточного рівня готовності становлять не менше 5 балів.

Заповнення та подання заявки відбувається на спеціальному вебпорталі USFplatform.

Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D та розвиток свого продукту.

Кожен розробник, який отримав грантову підтримку, зобов’язаний звітувати про її використання. У разі порушень Грантового договору грантові кошти підлягають поверненню.