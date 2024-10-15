Кабмін пропонує дозволити примусово відчужувати землю для будівництва укріплень

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який на період воєнного стану передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану", – повідомив Мельничук.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, а також законів "Про правовий режим воєнного стану", "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Змінами, зокрема, запроваджується можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою – обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.

Також передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою (aбо її частиною), складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування ділянкою, порядок ухвалення рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування нею aбо про її викуп.

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