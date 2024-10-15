Призупинення бронювання може призвести до закриття підприємств, – EBA

Призупинення бронювання співробітників стало критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до призупинення виробництва та закриття підприємств.

Про це йдеться у заяві Європейської бізнес асоціації (EBA), оприлюдненій на її сайті.

В об'єднанні зауважили, що останнім часом почастішали звернення від бізнесу, який не може перепідтвердити свій статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників.

"Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах", – наголосили у ЕВА.

"У цьому контексті для бізнесу та інвесторів дуже важлива прогнозованість кадрової політики. І в бізнесі, і в силах оборони потрібні люди. Досягнення балансу між цими потребами – завдання непросте, але дуже важливе для нашої обороноздатності та економічної стабільності", – додали у Асоціації.

У ЕВА пояснили, що українські компанії потерпають не лише від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати свою роботу.

"Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу, операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися чи зупинитися виробничі/операційні процеси на підприємстві", – зазначають у EBA.

За умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування, підсумували у ЕВА.

Як повідомлялося, 8 жовтня Кабінет Міністрів протокольним рішенням призупинив процедуру визнання підприємств критично важливими, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації, а також доручив переглянути раніше ухвалені рішення про бронювання.