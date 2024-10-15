Новий індикатор валютного ринку: Нацбанк почне публікувати довідкове значення курсу гривні до євро

Національний банк України (НБУ) планує запровадити нові підходи до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку.

Відповідний проєкт рішення оприлюднено на сайті НБУ для обговорення.

Зокрема, проєктом пропонується запровадити новий бенчмарк валютного ринку – довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

У Нацбанку пояснили, що актуальність запровадження нового бенчмарка зумовлена дедалі зростаючою вагою операцій в євро на валютному ринку України.

"Пропонується здійснювати його розрахунок щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10:30 до 12:00", – уточнили в НБУ.

Крім того, Нацбанк планує відкоригувати методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів із застосуванням підходів, аналогічних розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12 годину, проте такі розрахунки проводитимуться станом на 15:00.

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Національний банк також планує запровадити нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс встановлюється щоденно, із скасуванням переліку валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

У Нацбанку нагадали, що два переліки валют (щоденний та щомісячний) для розрахунку офіційного курсу виникли багато років тому через технічні складнощі. Наразі рівень автоматизації розрахунків значно підвищився, що дозволяє їх усунути.

"З огляду на це, а також враховуючи міжнародний досвід, пропонується сформувати один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу. До нього входитимуть іноземні валюти першої групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною", – уточнили в НБУ.

Такий перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу. Одночасно зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.

У Нацбанку додали, що запропоновані зміни підтримали учасники засідання Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України, що відбулося 29 серпня 2024 року, та під час засідання Контактної групи грошового та валютного ринків, що відбулося 26 вересня 2024 року.