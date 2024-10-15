Мін’юст найняв юристів для захисту від позову російського олігарха Фрідмана на $1 мільярд

Міністерство юстиції України 29 травня і 9 жовтня підписало два договори з міжнародними юридичними фірмами про надання юридичних послуг.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами першої з них, британська фірма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, UK LLP за 450 тис. євро до кінця поточного року представлятиме Україну у справі за позовом зареєстрованої у Люксембурзі компанії ABH Holdings S.A.

У грудні 2023 року ця компанія подала в Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів запит про арбітраж до України у зв’язку з нібито порушенням її прав як інвестора, згідно Угоди між Урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій від 20 травня 1996 року. Сума позовних вимог становить $1 млрд. Йдеться про компенсацію за націоналізацію "Альфа-Банку Україна".

Мін’юст дослідив низку юридичних фірм і вибрав три, які не мали конфлікту інтересів та подали найсильніші юридичні меморандуми по стратегії захисту України по цій справі. Це були британські Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Allen&Overy та Herbert Smith Freehills LLP. Перша фірма запропонувала ціну 450 тис. євро, друга – 775 тис. євро, а третя ціну не вказала, повідомивши, що не може продовжувати брати участь в відборі. Тому обрали Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Вона залучила як третю особу українську фірму "Астерс".

Погодинні ставки британської фірми складають 480-1 840 євро, а української – 100-450 євро.

За умовами другої угоди, американська Foley Hoag LLP за $89 тис. представлятимуть інтереси України у справі за позовом ще однієї компанії з Люксембургу – CTF Holdings S.A.

У липні 2024 року CTF Holdings теж подала запит на арбітраж із посиланням на аналогічну інвестиційну угоду від 26 лютого 1997 року. Сума позовних вимог становить $160 млн.

Цього разу Мін’юст обрав дві фірми без конфлікту інтересів і з найсильнішими юридичними меморандумами по стратегії захисту України. Це були американські Foley Hoag і Arnold & Porter. Перша фірма запропонувала ціну $89 тис, а друга – $100 тис. Тому обрали Foley Hoag. Вона залучила українське АО "Адвокатська фірма "Сергій Козьяков та Партнери".

Погодинні ставки американської фірми складають $850, а українських адвокатів – $250.

Що відомо про бізнес російського олігарха Фрідмана в Україні?

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2023 року зареєстрована у Люксембурзі ABH Holdings S.A., яка належить російським мільярдерам Михайлу Фрідману та Петру Авену, подала позов проти України на суму понад $1 млрд через націоналізацію "Сенс Банку" (колишній "Альфа-Банк Україна").

Фрідман і Авєн – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Пьотр Авєн має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Пьотр Авєн і Міхаіл Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.

Втім, Фрідману та партнерам досі належать активи в Україні, зокрема частка у компанії IDS Ukraine – одного з найбільших виробників мінеральних вод ("Моршинська", "Мирогородська" та інші). Мін'юст подав позов про конфіскацю цієї частки наприкінці вересня 2024 року.

Фрідман та партнери також є найбільшими власниками оператора "Київстар".

Нагадаємо, у жовтні 2023 року суд арештував всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Міхаілу Фрідману, Петру Авену та Андрєю Косогову. Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими російські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав СБУ оцінювала у понад 17 млрд грн.

Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. У тому числі, суд арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана і його партнерів.

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).