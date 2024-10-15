Кабмін затвердив угоду про безвіз з острівною державою в Індійському океані
Кабінет Міністрів затвердив міжурядову угоду між Україною та Республікою Маврикій про взаємне скасування візових вимог.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 15 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Положеннями Угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій - предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів протягом 180 днів", – уточнив Мельничук.
Як повідомлялося, угоду про безвізовий режим між Україною та Маврикієм на той час міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав під час візиту до цієї держави 8 серпня. Вона набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.
У МЗС України пояснювали, що на цьому етапі укладена угода "сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі". Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії, повідомляли у міністерстві.
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