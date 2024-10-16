Російські постачальники не можуть доставити автозапчастини з-за кордону через проблеми з платежами

Російські постачальники не можуть доставити в країну до 30-40% контейнерів з автомобільними запчастинами через проблеми з платежами.

Про це повідомив голова Російського союзу автостраховиків Євгеній Уфімцев, передає The Moscow Times.

За словами Уфімцева, раніше деталі здебільшого виходило привозити за 15-30 днів залежно від регіону, проте з літа ситуація змінилася – успішно доходять за ті самі терміни лише 60-70% контейнерів, а ті, що залишилися, зависають, оскільки оплата за вантаж не надходить відправнику.

Втім, іноді гроші технічно не вдається переказати, через що постачання відкладається на невизначений час. Щоб вирішити проблему, постачальники шукають нових посередників для оплати, а це своєю чергою впливає на ціну запчастин та терміни доставки.

За словами учасників ринку, на даний момент поставки автозапчастин все частіше затримуються з Китаю, Європи та США, а вантажі із запчастинами також стали частіше не пропускати на митниці.

На початку вересня стало відомо, що Росія зіткнулася з дефіцитом автозапчастин із Китаю, через що ремонт китайських автомобілів у деяких випадках може затягуватися на пів року.

Проблеми з платежами

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.