Російські постачальники не можуть доставити автозапчастини з-за кордону через проблеми з платежами
Російські постачальники не можуть доставити в країну до 30-40% контейнерів з автомобільними запчастинами через проблеми з платежами.
Про це повідомив голова Російського союзу автостраховиків Євгеній Уфімцев, передає The Moscow Times.
За словами Уфімцева, раніше деталі здебільшого виходило привозити за 15-30 днів залежно від регіону, проте з літа ситуація змінилася – успішно доходять за ті самі терміни лише 60-70% контейнерів, а ті, що залишилися, зависають, оскільки оплата за вантаж не надходить відправнику.
Втім, іноді гроші технічно не вдається переказати, через що постачання відкладається на невизначений час. Щоб вирішити проблему, постачальники шукають нових посередників для оплати, а це своєю чергою впливає на ціну запчастин та терміни доставки.
За словами учасників ринку, на даний момент поставки автозапчастин все частіше затримуються з Китаю, Європи та США, а вантажі із запчастинами також стали частіше не пропускати на митниці.
На початку вересня стало відомо, що Росія зіткнулася з дефіцитом автозапчастин із Китаю, через що ремонт китайських автомобілів у деяких випадках може затягуватися на пів року.
Проблеми з платежами
Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.
Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.
Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль