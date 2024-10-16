Відремонтована свердловина "Укрнафти" збільшила віддачу в 520 разів

"Укрнафта" провела капітальний ремонт свердловини в Полтавській області та збільшила її дебіт у 520 разів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Метою капітального ремонту однієї зі свердловин була дорозвідка башкирських відкладів в частині покладів родовища, що до цього були виділені, як можливо продуктивні.

"До проведення капітального ремонту свердловина давала 5,2 тис. кубометрів газу та 0,2 тонни конденсату на добу. Після виконання всіх операцій, було отримано промисловий приплив нафти й газу. Початковий дебіт склав 104 тонни нафти, що в 520 раз більше, ніж було до ремонту, та 51,5 тис. кубометрів газу на добу", – розповіли в компанії.

Зараз свердловина введена в дослідно-промислову експлуатацію, що дасть змогу отримати додаткові геолого-промислові дані щодо покладу, що важливо для виконання оцінки запасів родовища в цілому.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" за пів року отримала 10,6 млрд грн прибутку, що на чверть менше, ніж минулого року.

Чистий прибуток "Укрнафти" за 2023 рік склав 23,6 млрд грн. При цьому в першому півріччі минулого року компанія отримала 14,1 млрд грн прибутку.