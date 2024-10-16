МАГАТЕ працюватиме на семи критичних підстанціях України, – глава "Енергоатому"

В Україні визначено сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін на міжнародній конференції "Атомні можливості для розвитку країни: військовий час та повоєнне відновлення", передає Інтерфакс-Україна.

"Виділено сім критичних для енергозабезпечення підстанцій, через які АЕС видають потужність. Графік перебування місій МАГАТЕ вже є. На одній із них місія розпочалася", – сказав Котін.

За його словами, пошкодження цих підстанцій можуть загрожувати не лише видачі електроенергії з самих АЕС, а й заживлення станцій від енергосистеми України, наслідком чого може стати їхній блекаут, а це шлях до аварії.

"Я думаю, що розширення місії МАГАТЕ на підстанції допоможе забезпечити їхній політичний захист", – додав Котін.

Також Міністерство енергетики із посиланням на єврокомісарку з питань енергетики Кадрі Сімсон за результатами засідання Ради міністрів ЄС 15 жовтня підтвердило, що Європейська Комісія надасть 3 млн євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях України, які можуть бути використані, зокрема, і на підстанціях, критичних ля забезпечення роботи АЕС.

Кошти виділяються у рамках Європейського інструменту міжнародного співробітництва у сфері ядерної безпеки.

Раніше група експертів МАГАТЕ відвідала одну з електричних підстанцій, яка має безпосередній вплив на безпеку і стабільність роботи АЕС.

Експерти МАГАТЕ разом із представниками "Енергоатома", НЕК "Укренерго" та Держатомрегулювання оглянули об'єкт і задокументували пошкодження, яких зазнала підстанція внаслідок ракетних атак.