Українська компанія збирається побудувати завод із виробництва вибухівки у Литві

Українська компанія збирається побудувати в Литві завод із виробництва вибухових речовин RDX (гексогену).

Про це повідомляє LRT з посиланням на Міністерство економіки Литви, передає Європейська правда.

Як повідомляється, литовське відомство підписало протокол про наміри щодо співпраці з українською компанією. Очікується, що будівництво розпочнеться наступного року.

Конкретна компанія і місце розташування заводу не називаються, але минулого тижня уряд зарезервував три ділянки державної землі для потреб оборонної промисловості в Упіте Паневежського району.

"Ми активно розвиваємо оборонну співпрацю з нашим партнером Україною", – сказала міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте.

У литовському Міністерстві зазначили, що українська копанія працює в особливо чутливому секторі, і литовський підрозділ буде працювати під загальною оборонною парасолькою України.

"Але з огляду на триваючу війну в Україні та стратегічну важливість цієї компанії, назва компанії поки що не буде розголошуватися", – заявили у відомстві.

Також зазначаєься, що новий завод із виробництва вибухових речовин є одним із декількох спільних оборонних проєктів, запланованих між Литвою та Україною; також обговорюється розробка безпілотників та інших оборонних технологій.

RDX, або гексоген – це органічна сполука, що використовується як вибухова речовина. Його використовують для виготовлення різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин, він може використовуватися окремо або в суміші з іншими вибуховими речовинами.

Раніше повідомлялося, що один із найбільших у світі виробників зброї – американська Northrop Grumman Corporation – хоче побудувати лінію з виробництва боєприпасів у Литві, щоб зміцнити оборонну промисловість балтійської країни.

На початку червня цього року Литва підписала угоду з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на 180 млн євро стосовно будівництва збройового заводу.