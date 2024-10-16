Голова Нацбанку відповів на спроби розкрити банківську таємницю для правоохоронців
Збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку України, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.
Про це голова правління НБУ Андрій Пишний розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Банківська таємниця – це те, що визначає банківський сектор як окремий, можна сказати, пласт у соціальній взаємодії та одного із суб'єктів захисту демократії. Без банківської таємниці неможливо уявити ані ефективної банківської діяльності, ані довіри суспільства до легальної фінансової системи", – зауважив голова НБУ.
Водночас він визнав, що наразі існує дискусія щодо допуску правоохоронних органів до банківської таємниці, але "цей допуск повинен бути чітко регламентованим, контрольованим, виправданим і в жодному разі не безлімітним".
"Для нас збереження банківської таємниці – одне з принципових завдань, яке набирає особливої актуальності в світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом", – додав Пишний.
Як повідомлялося, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".
Серед іншого, законопроєктом пропонувалося значно обмежити банківську таємницю. Зокрема, депутати хотіли зобов’язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Цю норму критикувало Головне юридичне управління Верховної Ради, оскільки вона суперечать Конституції України. У підсумку депутати не підтримали ці поправки під час голосування за законопроєкт у другому читанні.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Банківська таємниця перестане бути таємницею? Який закон готують нардепи
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- Слюшай дарагой, там твой сасєт Саша пэрэдал минє 10 тысяч долларов долга, скажі когда мёжна патьєхать-забрать?
я йому - ага, десять тисяч, звичайно - приїзжай, буде тобі твої 10 тисяч а зверху ще 10 тисяч!
ой шо тут почалося - и маму маю зарєжит и папу зарежит и миня зарежит и детей маих зарежит... кинул слухавку щоб не витрачати час на дебіла! через секунду телефонує знову... що хотів я вже не питав!
З часом дізнаюся, що по країні виявляється епідемія вимагань! лізуть до відкритих реєстрів підтриємців, я так розумію, беруть звідти телефони і наярівають!
схема проста до огиди - "поверни борг - зараз пришлю Ахмєта"
Всю цю інформацію міліціонери вже років 25 отримують регулярно і обсягах- вантажний вагон щоденно.
У великих банках існують люди, які оільки і роблять, що днями ксерять документи для МВС, СБУ, ДБР, ПОДАТКОВОЇ, податкової поліції, прокуратури, судів, запитам адвокатів, виконавчої служби...
Просто лаг часу на декілька годин довший, поки занесуть на проштамповку черговому судді.
Я тобі скільки разів забороняв нюхати у будні дні, чучело ?
"щодо допуску правоохоронних органів до банківської таємниці, але "цей допуск повинен бути чітко регламентованим, контрольованим, виправданим і в жодному разі не безлімітним"
тобто, за постановою суду, при розгляді якогось провадження