Голова Нацбанку відповів на спроби розкрити банківську таємницю для правоохоронців

Збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку України, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.

Про це голова правління НБУ Андрій Пишний розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Банківська таємниця – це те, що визначає банківський сектор як окремий, можна сказати, пласт у соціальній взаємодії та одного із суб'єктів захисту демократії. Без банківської таємниці неможливо уявити ані ефективної банківської діяльності, ані довіри суспільства до легальної фінансової системи", – зауважив голова НБУ.

Водночас він визнав, що наразі існує дискусія щодо допуску правоохоронних органів до банківської таємниці, але "цей допуск повинен бути чітко регламентованим, контрольованим, виправданим і в жодному разі не безлімітним".

"Для нас збереження банківської таємниці – одне з принципових завдань, яке набирає особливої актуальності в світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом", – додав Пишний.

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Як повідомлялося, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Серед іншого, законопроєктом пропонувалося значно обмежити банківську таємницю. Зокрема, депутати хотіли зобов’язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Цю норму критикувало Головне юридичне управління Верховної Ради, оскільки вона суперечать Конституції України. У підсумку депутати не підтримали ці поправки під час голосування за законопроєкт у другому читанні.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Банківська таємниця перестане бути таємницею? Який закон готують нардепи