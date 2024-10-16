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Новини
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Голова Нацбанку відповів на спроби розкрити банківську таємницю для правоохоронців

пишний

Збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку України, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.

Про це голова правління НБУ Андрій Пишний розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Банківська таємниця – це те, що визначає банківський сектор як окремий, можна сказати, пласт у соціальній взаємодії та одного із суб'єктів захисту демократії. Без банківської таємниці неможливо уявити ані ефективної банківської діяльності, ані довіри суспільства до легальної фінансової системи", – зауважив голова НБУ.

Водночас він визнав, що наразі існує дискусія щодо допуску правоохоронних органів до банківської таємниці, але "цей допуск повинен бути чітко регламентованим, контрольованим, виправданим і в жодному разі не безлімітним".

"Для нас збереження банківської таємниці – одне з принципових завдань, яке набирає особливої актуальності в світлі інтеграції України до ЄС, де банківська таємниця також є дуже важливою сутністю та інститутом", – додав Пишний.

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Як повідомлялося, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Серед іншого, законопроєктом пропонувалося значно обмежити банківську таємницю. Зокрема, депутати хотіли зобов’язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Цю норму критикувало Головне юридичне управління Верховної Ради, оскільки вона суперечать Конституції України. У підсумку депутати не підтримали ці поправки під час голосування за законопроєкт у другому читанні.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Банківська таємниця перестане бути таємницею? Який закон готують нардепи

Автор: 

банки (7008) НБУ (9349) таємниця (9) Пишний Андрій (123)


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Топ коментарі
+1
Менты решили потрясти состоятельных граждан?
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16.10.2024 18:14
+1
"Састаятєльних ґраждан" "праваахрєнітєльниє орґани" ефєктівно трясут нє взірая на банкавскую таємніцу.
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16.10.2024 19:06
+1
я вже був гадав, що Пишний зовсім позеленів... але:

"щодо допуску правоохоронних органів до банківської таємниці, але "цей допуск повинен бути чітко регламентованим, контрольованим, виправданим і в жодному разі не безлімітним"

тобто, за постановою суду, при розгляді якогось провадження
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16.10.2024 20:42
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Менты решили потрясти состоятельных граждан?
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16.10.2024 18:14 Відповісти
"Састаятєльних ґраждан" "праваахрєнітєльниє орґани" ефєктівно трясут нє взірая на банкавскую таємніцу.
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16.10.2024 19:06 Відповісти
В мене була історія десь, приблизно 4 роки тому - дзвонить телефон, беру слухавку і чую голос з "кавказьким акцентом":
- Слюшай дарагой, там твой сасєт Саша пэрэдал минє 10 тысяч долларов долга, скажі когда мёжна патьєхать-забрать?
я йому - ага, десять тисяч, звичайно - приїзжай, буде тобі твої 10 тисяч а зверху ще 10 тисяч!
ой шо тут почалося - и маму маю зарєжит и папу зарежит и миня зарежит и детей маих зарежит... кинул слухавку щоб не витрачати час на дебіла! через секунду телефонує знову... що хотів я вже не питав!
З часом дізнаюся, що по країні виявляється епідемія вимагань! лізуть до відкритих реєстрів підтриємців, я так розумію, беруть звідти телефони і наярівають!
схема проста до огиди - "поверни борг - зараз пришлю Ахмєта"
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17.10.2024 12:08 Відповісти
Це звичайний піар для лохів.
Всю цю інформацію міліціонери вже років 25 отримують регулярно і обсягах- вантажний вагон щоденно.
У великих банках існують люди, які оільки і роблять, що днями ксерять документи для МВС, СБУ, ДБР, ПОДАТКОВОЇ, податкової поліції, прокуратури, судів, запитам адвокатів, виконавчої служби...
Просто лаг часу на декілька годин довший, поки занесуть на проштамповку черговому судді.
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16.10.2024 19:12 Відповісти
давай тіки не кізді, чучєло козломордоє
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16.10.2024 22:06 Відповісти
Ти коли встиг конолі накуритися, чи обдовбатися ?
Я тобі скільки разів забороняв нюхати у будні дні, чучело ?
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16.10.2024 22:49 Відповісти
я вже був гадав, що Пишний зовсім позеленів... але:

"щодо допуску правоохоронних органів до банківської таємниці, але "цей допуск повинен бути чітко регламентованим, контрольованим, виправданим і в жодному разі не безлімітним"

тобто, за постановою суду, при розгляді якогось провадження
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16.10.2024 20:42 Відповісти
КРИПОТОВАЛЮТА наше всЁ...В ЖОПУ нацбанк
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16.10.2024 21:26 Відповісти
это когда купил по 10, а продаешь по 5, и еще ментовскому обменнику платишь 10% за выxод в фиат?
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16.10.2024 22:07 Відповісти
Історія давня. В часи міністра Кравченка мєнти почали пред'являти банкам Закон про міліцію, де була норма пронадання всіма такої інфи. Банки пручались. Пресинг предків БЕП був тяжкий. Тоді і прийняли теперішню норму. Тепер пітомці Кравчека очухались і по новому атакують. Ніхера не отримають
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17.10.2024 12:41 Відповісти

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