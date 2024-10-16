Великі мережі АЗС почали знижувати ціни на дизпаливо

Мережа АЗС державної компанії "Укрнафта" у середу, 16 жовтня, знизила роздрібну вартість дизельного пального на 1,5 грн за літр – до 51,99 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Водночас вартість бензину на АЗС мережі не змінилася й становить 55,99 грн за літр, а скраплений газ подорожчав у середньому на 33 коп. – до 33,49 грн/л.

Перед цим, 14 жовтня, суттєво знизила ціни на дизпальне консолідована мережа групи "Приват" (працює під брендами ANP, "Авіас" тощо). АЗС цієї мережі знизили ціни у середньому на 1,8 грн – до 48,97 грн/л, а у деяких регіонах – до 46,99 грн/л.

У Консалтинговій групі "А-95" прогнозують, що падіння цін на зовнішньому ринку, яке спостерігається останніми днями, дає підстави прогнозувати подальше зниження вартості дизпалива на українських АЗС найближчим часом. Так, із кінця минулого тижня європейські котирування дизпального просіли на $52 за тонну або 2,15 грн за літр.

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Як повідомлялося, водночас в Україні продовжують зростати ціни на автогаз. За тиждень з 7 по 14 жовтня середня роздрібна ціна скрапленого газу зросла ще на 43 копійки – до 34,17 грн/л, а від початку вересня цей вид пального подорожчав на понад 5,5 грн за літр.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".