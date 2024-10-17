Держбюджет України за вересень отримав понад 13 мільярдів акцизного податку

До загального фонду держбюджету України за вересень цього року надійшло 13,4 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Яу зазначається, це становить 101,7% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів (додатково надійшло 0,2 млрд грн), та на 0,36 млрд грн, або на 2,7%, перевищує надходження вересня минулого року.

Виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених в Україну товарів, а саме:

тютюнових виробів – на 1,1 млрд грн, або 111,8% від доведеного завдання (9,37 млрд грн);

електроенергії – на 0,14 млрд грн, або 125% від доведеного завдання (0,57 млрд грн).

Як повідомлялося, на початку червня цього року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби".

Законопроєктом пропонується до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

Для цього у 2025 році акцизи підвищать одразу на 23%, а у 2016-2028 роках – ще на 5% щороку. Крім того, ставки акцизу на тютюнові вироби прив'яжуть до євро замість гривні. Відтак, акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні.

Очікується, що завдяки підвищенню акцизів до держбюджету у 2025 році додатково надійде 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн.