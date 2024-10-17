Україна отримала від Канади пільговий кредит на $300 мільйонів. Кошти вже надійшли до бюджету

Україна отримала від Канади 400 млн канадських доларів (майже $300 млн) фінансування на пільгових умовах. Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Дякую Канаді за незмінну солідарність. Від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки", – заявив Шмигаль.

За його словами, з цих коштів будуть профінансовані найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконані зобов'язання держави перед громадянами.

Раніше повідомлялося, що Україна підписала Четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів.

Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 року від дати надходження коштів. Гроші надійдуть через Адміністративний рахунок МВФ.

Як повідомлялося, у липні уряд Канади також ухвалив рішення про виділення 389 млн канадських доларів (близько $300 млн) на підготовку українських військових пілотів та технічне обслуговування літаків F-16.