Зеленський підписав закон про реформу митниці. ІНФОГРАФІКА

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д, котрий передбачає реформу митниці.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

"Закон про реформу митниці 6490-д підписаний", – написав Железняк.

Він додав, що закон вступає в силу з 1 листопада.

Очікується, що реформована митниця принесе додаткові десятки мільярдів до бюджету та, відповідно, зменшить потік корупційного капіталу. В умовах воєнного стану всі внутрішні надходження спрямовуються на забезпечення безпеки та оборони.

Що передбачає закон

Закон про реформування митниці передбачає низку вдосконалень, зокрема:

проведення прозорого конкурсу на посаду голови Держмитслужби за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК;

скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад начальників митниць і директорів департаментів;

запровадження зовнішнього аудиту ефективності;

одноразову атестація всіх працівників митниці;

контрактну форму найму митників та щорічний перегляд посади і зарплати;

поліграф та перевірку доброчесності;

гідну оплату праці.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"