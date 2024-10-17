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Новини
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Зеленський підписав закон про реформу митниці. ІНФОГРАФІКА

Президент підписав закон про реформу митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д, котрий передбачає реформу митниці.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

"Закон про реформу митниці 6490-д підписаний", – написав Железняк.

Він додав, що закон вступає в силу з 1 листопада.

Очікується, що реформована митниця принесе додаткові десятки мільярдів до бюджету та, відповідно, зменшить потік корупційного капіталу. В умовах воєнного стану всі внутрішні надходження спрямовуються на забезпечення безпеки та оборони.

Закон про реформу митниці

Що передбачає закон

Закон про реформування митниці передбачає низку вдосконалень, зокрема:

  • проведення прозорого конкурсу на посаду голови Держмитслужби за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК;
  • скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад начальників митниць і директорів департаментів;
  • запровадження зовнішнього аудиту ефективності;
  • одноразову атестація всіх працівників митниці;
  • контрактну форму найму митників та щорічний перегляд посади і зарплати;
  • поліграф та перевірку доброчесності;
  • гідну оплату праці.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці" 

Автор: 

закон (1488) Зеленський Володимир (2522) митниця (821) реформи (338)


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Топ коментарі
+10
Підписав і що? Ще 100 раз може підписати, або 1000. Нічого не зміниться з цією квартальною бандою.
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17.10.2024 14:12
+9
Потужно, **** тут сказати...
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17.10.2024 13:56
+7
Всі, кого при Порошенку люстрували, пізніше відновились через портновські суди.
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17.10.2024 14:19
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Потужно, **** тут сказати...
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17.10.2024 13:56 Відповісти
а все одно хочеться плюнути в потужну харю...
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17.10.2024 14:01 Відповісти
Атестація, і поліграф не є реформою.
То є її вигляд. Нічого не зміниться як при Порошенку переатестація суддів і прокурорів.
Кожний занесе де треба і що треба і переатестується . Така звичайна українська історія .
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17.10.2024 14:07 Відповісти
І де це ви мешкаєте, соромлюсь спитати?!
Вважаєте, останні 5 років були якісь "рехформи"?!
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17.10.2024 14:36 Відповісти
Чергове перетягування ліжок в борделі, а не реформа.
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17.10.2024 14:11 Відповісти
Підписав і що? Ще 100 раз може підписати, або 1000. Нічого не зміниться з цією квартальною бандою.
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17.10.2024 14:12 Відповісти
Шо?! Опять ?!
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17.10.2024 14:15 Відповісти
Всі, кого при Порошенку люстрували, пізніше відновились через портновські суди.
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17.10.2024 14:19 Відповісти
Після відкриття цієї новини смартфон переходить у розділ "тіньова економіка".
ШІ. Символічно.
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17.10.2024 14:22 Відповісти
Скільки ж можна ліжка переставляти?
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17.10.2024 14:28 Відповісти
Атлічний план, містер Фікс!(с)
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17.10.2024 14:37 Відповісти
Красти стало краще, красти стало веселіше.
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17.10.2024 14:41 Відповісти
Татарова теж перезавантажиш законом? імітація імітації
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17.10.2024 14:54 Відповісти
На сто пятом году президентства заметил,что таможня коррумпирована,пройдет еще сто лет и увидит,что реформа была бесполезной,потужный нах менеджмент.
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17.10.2024 15:03 Відповісти
Потужно, геніально. Вже з 1 листопада вовки почнуть їсти капусту
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17.10.2024 15:05 Відповісти
Митницю реформували вже сто раз. А чогось контрабанда була, є і схоже на те, що в далі буде. Хто знає, підкажіть чого в нас так .....
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17.10.2024 15:55 Відповісти
Особливо у цю рехворму вписується начальник митниці, котрого гнида начебто зняла, а через декілька місяців той знов на своєму місці.
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17.10.2024 15:57 Відповісти
.... треба обов'язково перезавантажувати митницю ,видно не ,,,все,,, попадає на верх. І треба ще прилаштувати потрібних рішал на рибне місце .
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17.10.2024 17:23 Відповісти
Як можна реформувати те, що не реформується взагалі.Митниця і погранслужба на кордонах просякнута мегакорупцією від верху до низу абсолютно.Тільки з нуля створювати нову службу, але в Україні це неможливо, просунуть синків і доньок " слуг народу".
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17.10.2024 19:40 Відповісти
Щоб писдили больше реформа, и зарплаты увеличили. Ворам больше денег выделяют , молодцы
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17.10.2024 21:26 Відповісти
Уже всі достойні кандидати на фронті! З кого там будуть обирати?
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17.10.2024 21:27 Відповісти
Самый корумпированый орган
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17.10.2024 21:27 Відповісти
Ну, якщо будуть реформувати як БЕБ, то можна й не розпочинати, вона вже реформована саме так.
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17.10.2024 22:28 Відповісти

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