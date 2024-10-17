Зеленський підписав закон про реформу митниці. ІНФОГРАФІКА
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д, котрий передбачає реформу митниці.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
"Закон про реформу митниці 6490-д підписаний", – написав Железняк.
Він додав, що закон вступає в силу з 1 листопада.
Очікується, що реформована митниця принесе додаткові десятки мільярдів до бюджету та, відповідно, зменшить потік корупційного капіталу. В умовах воєнного стану всі внутрішні надходження спрямовуються на забезпечення безпеки та оборони.
Що передбачає закон
Закон про реформування митниці передбачає низку вдосконалень, зокрема:
- проведення прозорого конкурсу на посаду голови Держмитслужби за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК;
- скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад начальників митниць і директорів департаментів;
- запровадження зовнішнього аудиту ефективності;
- одноразову атестація всіх працівників митниці;
- контрактну форму найму митників та щорічний перегляд посади і зарплати;
- поліграф та перевірку доброчесності;
- гідну оплату праці.
Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"
Топ коментарі
+10 Olga A #374484
показати весь коментар17.10.2024 14:12 Посилання
+9 Cazzag
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+7 Hulio
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То є її вигляд. Нічого не зміниться як при Порошенку переатестація суддів і прокурорів.
Кожний занесе де треба і що треба і переатестується . Така звичайна українська історія .
Вважаєте, останні 5 років були якісь "рехформи"?!
ШІ. Символічно.