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Новини
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Зеленський підписав закон про спрощення приватизації держбанків

призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

Відповідний законопроєкт №11474 повернули з підписом голови держави 17 жовтня, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 вересня, це було одним із зобов'язань України перед Світовим банком.

Він вносить зміни до законодавства, якими:

  • дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
  • розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинці продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Також документ передбачає посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

Нагадаємо, станом на початок 2024 року на державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", припадало 53,6% чистих активів банківського сектору та 64,5% коштів населення.

Автор: 

банки (7008) закон (1488) Зеленський Володимир (2522) приватизація (1357)


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Топ коментарі
+10
Вот сейчас это ОЧЕНЬ важно - віддати за копійки те , що приносить гроші ...
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17.10.2024 15:41
+8
Тепер "Приват" повернеться до свого власника...вірніше до його "вихованців"...)
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17.10.2024 15:35
+5
Яка там приватизація, самий що не на є дерибан того, що ще не встигли роздерибанити.
Цікаво, після еврейсьих хлопчиків від України щось залишиться, чи тільки Ім"я?
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17.10.2024 16:06
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Тепер "Приват" повернеться до свого власника...вірніше до його "вихованців"...)
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17.10.2024 15:35 Відповісти
Вот сейчас это ОЧЕНЬ важно - віддати за копійки те , що приносить гроші ...
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17.10.2024 15:41 Відповісти
Головне, віддати своїм, правіЛьим лЮдям.
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17.10.2024 16:32 Відповісти
Розбазарювання під час війни в любій нормальній країні це злочин, тому що ціна в рази занижена і жоден нормальний інвестор не прийде ,як нещодавно прихватизували комбінат з видобутку титану купив його азербайжанський якийсь бізнесмен відомо що це рука москви.
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17.10.2024 15:42 Відповісти
Гетманцев робить все щоб росіяни поскупали наші банки
https://www.youtube.com/shorts/6ChszXhqjpE
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17.10.2024 16:44 Відповісти
Банки в даний період найприбутковіші. Пошвидше їх прихватизувати та мільйони доларів під матрацами обнімати.
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17.10.2024 15:43 Відповісти
Шось так тихо тихо о бені коломойші - щось з зим папірцем, ну дуже мутно.
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17.10.2024 15:45 Відповісти
"Кому война, а кому мать родна".....
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17.10.2024 15:49 Відповісти
Банки мы ещё не грабили . Ни у кого не завалялся лишний томпсон ?
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17.10.2024 15:50 Відповісти
Яка там приватизація, самий що не на є дерибан того, що ще не встигли роздерибанити.
Цікаво, після еврейсьих хлопчиків від України щось залишиться, чи тільки Ім"я?
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17.10.2024 16:06 Відповісти
прийшов етап очищення "нажитого непосільним трудом" - нові "акціонєри" вже не знають куди скирдувати готівку
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17.10.2024 16:08 Відповісти
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17.10.2024 16:33 Відповісти
Десь коломойша радісно потирає рученята
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17.10.2024 16:55 Відповісти
О, тепер у Зе-банди будуть свої банки...
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17.10.2024 17:31 Відповісти
Черговий песец!
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17.10.2024 19:03 Відповісти
Стратегічне підприємство по титану продали за копійки на конкурсі з одного покупця, тепер так державу і банків позбудуть.
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17.10.2024 19:42 Відповісти

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