Зеленський підписав закон про спрощення приватизації держбанків

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

Відповідний законопроєкт №11474 повернули з підписом голови держави 17 жовтня, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 вересня, це було одним із зобов'язань України перед Світовим банком.

Він вносить зміни до законодавства, якими:

дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинці продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Також документ передбачає посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

Нагадаємо, станом на початок 2024 року на державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", припадало 53,6% чистих активів банківського сектору та 64,5% коштів населення.