Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $98,04 млрд для фінансування видатків державного бюджету.

Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $24,5 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України.

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

Європейський Союз – $13,05 млрд;

США – $3,9 млрд;

МВФ – $3,08 млрд;

Японія – $2,13 млрд;

Канада – $1,47 млрд;

Велика Британія – $0,52 млрд;

Норвегія – $0,3 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку ($11,2 млрд в еквіваленті), на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 15 жовтня залучено $35,7 млрд.

Як повідомлялося, у 2023 році до державного бюджету України надійшло $42,6 млрд зовнішнього фінансування. Найбільшими донорами фінансової допомоги минулого року був ЄC ($19,7 млрд, пільгове фінансування) та США ($11 млрд, гранти).