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Мінфін оновив дані про фінансування держбюджету від початку великої війни

доллар,долар

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $98,04 млрд для фінансування видатків державного бюджету.

Зокрема, від початку 2024 року від партнерів надійшло $24,5 млрд, свідчать дані Міністерства фінансів України.

Найбільшими іноземними донорами у поточному році є:

  • Європейський Союз – $13,05 млрд;
  • США – $3,9 млрд;
  • МВФ – $3,08 млрд;
  • Японія – $2,13 млрд;
  • Канада – $1,47 млрд;
  • Велика Британія – $0,52 млрд;
  • Норвегія – $0,3 млрд.

З урахуванням надходжень від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку ($11,2 млрд в еквіваленті), на фінансування держбюджету України у 2024 році станом на 15 жовтня залучено $35,7 млрд.

Фінансування держбюджету України станом на 15 жовтня 2024 року

Як повідомлялося, у 2023 році до державного бюджету України надійшло $42,6 млрд зовнішнього фінансування. Найбільшими донорами фінансової допомоги минулого року був ЄC ($19,7 млрд, пільгове фінансування) та США ($11 млрд, гранти).

Автор: 

держбюджет (1588) держборг (1096) кредит (3308) Мінфін (2947) грант (313)


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