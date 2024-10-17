Путін блокує продаж російських активів Raiffeisen і UniCredit, щоб зберегти канали для платежів, – Bloomberg

Влада Росії блокує продаж російських "дочок" західних банківських груп Raiffeisen Bank International AG і UniCredit SpA.

Російський уряд попередив, що блокуватиме спроби західних банків продати свої дочірні підрозділи у Росії будь-якому покупцеві, який ризикує потрапити під санкції, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"Це фактично виключає російських покупців, а враховуючи опозицію західних урядів будь-якому зовнішньому учаснику торгів, робить продаж практично неможливим", – констатує агентство.

За даними джерел Bloomberg, минулого року інвестиційний фонд Mubadala Investment Co. з Абу-Дабі минулого року відмовився від угоди з придбання російських підрозділів UniCredit на тій підставі, що уряд США буде проти цього.

Крім того, дочірні банки Raiffeisen і UniCredit у Росії розглядаються урядом Путіна як життєво важливі канали для іноземних платежів, пояснив один із співрозмовників агентства.

Під тиском Європейського центрального банку, керівники Raiffeisen і UniCredit намагалися продати активи у Росії, щоб мінімізувати збитки, зменшити ризик ненавмисного порушення санкцій і обмежити потенційну репутаційну шкоду.

Читайте також: Російський суд заарештував акції "Райффайзенбанку". Це блокує його вихід з РФ

Але Росія ускладнює вихід міжнародних компаній. Уряд створив спеціальну комісію для погодження відчуження активів і зобов’язав іноземних власників продавати російські активи зі знижкою та сплачувати до бюджету РФ так званий "податок на вихід".

Минулого тижня уряд РФ вирішив ще більше ускладнив ці правила: розмір знижки при продажі російських активів іноземним продавцем підвищили до 60% з 50% ринкової вартості, а "податок на вихід" збільшили до 35%. Крім того, угоди на суму понад 50 мільярдів рублів ($515 мільйонів) тепер затверджуватиме особисто Путін.

UniCredit і Raiffeisen обмежили операції у Росії, але все ж дозволяють деякі платежі, в тому числі в іноземній валюті, якщо транзакції не підпадають під санкції. Це робить їх цінними активами для Росії, яка з червня перебуває в кризі транскордонних платежів, додають джерела агентства.

Як повідомлялося, пвстрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) підписала угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів – Soven 1 Holding Limited – про продаж білоруського "Пріорбанку".

Крім того, з початку вересня російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International припинив здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих та міжнародних корпорацій. Таким чином, російська "дочка" австрійської групи RBI виконала відповідні вимоги Європейського Центробанку (ЄЦБ).

Після цього російські компанії почали масово переходити до "ОТП банку", що входить до угорської групи ОТР.