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Новини
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Незаконне збагачення на 20 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру депутатці від "Слуги народу"

аллахвердієва,кормишкіна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 16 жовтня повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинній народній депутатці України.

Її дії кваліфікували за ст. 368-5 КК України (Незаконне збагачення), повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них депутатка згодом придбала будинок на Одещині, в якому вона наразі проживає.

"Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше ніж 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн", – йдеться у повідомленні НАБУ.

Ім'я підозрюваної у НАБУ та САП не називають. Але за даними джерел агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Ірину Кормишкіну, яка раніше мала прізвище Аллахвердієва (фракція "Слуга народу").

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Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту Bihus.Infо з'ясували, що родина народного депутата Романа Іванісова ("Слуга народу") за роки його роботи у Верховній Раді придбала автомобілів і житла на майже $2 млн, хоча загальна сума готівкових заощаджень була майже вдвічі меншою. 

Автор: 

НАБУ (1540) САП (266) електронне декларування (457) незаконне збагачення (42) Слуга народу (188) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (9)


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Топ коментарі
+21
Кормушкина, она же Аллахвердиева, она же корабельная сосна, она же…..Звісно вони всі підЗермачники всі збагатились Лондон, Париж, Мілан, Дубаі, Майамі ….((((
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17.10.2024 20:03
+9
на електричці з пересадками, а з київського вокзала на метро...
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17.10.2024 23:37
+8
С такими губьями можно играть только на кожаной флейте !!!
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17.10.2024 21:22
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Кормушкина, она же Аллахвердиева, она же корабельная сосна, она же…..Звісно вони всі підЗермачники всі збагатились Лондон, Париж, Мілан, Дубаі, Майамі ….((((
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17.10.2024 20:03 Відповісти
Один вопрос: кто его назначил в очистку? Я не назначал. Классика же. Люди, вы сами себе такую власть выбрали
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18.10.2024 09:14 Відповісти
Корабельна сосна ???
Корабельна криса !
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17.10.2024 20:40 Відповісти
С такими губьями можно играть только на кожаной флейте !!!
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17.10.2024 21:22 Відповісти
"Она работаєт", а українці "відсмоктують".
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17.10.2024 21:35 Відповісти
нуууу- эта насосала мандат
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17.10.2024 21:23 Відповісти
Це "баба-да" чи "корабельна сосна"? Бо я десь заплутався і потірявся в соснах.
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17.10.2024 21:58 Відповісти
Это Баба "анал табу". Спросив ВРУ, там мужики в курсе
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18.10.2024 09:15 Відповісти
Там всю фракцію оптом можна сажати за незаконне збагачення, не промахнешся. "Тут можно прибарахлітся, детям і внукам хватіт" цитата якого слуги ще на початку каденції
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17.10.2024 22:00 Відповісти
хТо цЕ?
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17.10.2024 22:11 Відповісти
Бозє бозє ... яка гарнюня ... І що їй у цьому житті не вистачало ?

А як вона на роботу до ВР з під Одеси їздить ??
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17.10.2024 22:19 Відповісти
на електричці з пересадками, а з київського вокзала на метро...
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17.10.2024 23:37 Відповісти
Тож скільки часу треба було щоб накінець щось вродити ?
А як вони на державній службі можуть « законно « збагатитись ?
Система прогнила абсолютно !
Я думаю
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17.10.2024 22:44 Відповісти
По крихті збирає народ на свою армію, а отакі патріоти у владі обкрадають державу і працюють на ворога
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17.10.2024 22:54 Відповісти
Головне, що у вишиванці, так наче це гарантія чеснот і цнотливості... А тут на тобі, - вишиванка не спрацювала і якихось 20 лямів раптом випливли з під неї...
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17.10.2024 23:35 Відповісти
Як на мене, арештовувати треба вже за саму причетність до СН та Зеленського.
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17.10.2024 23:36 Відповісти
мабуть соска завинили чимось своєму господарю, що вирішили її так покарати...
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17.10.2024 23:39 Відповісти
Если легализовать проституцию, то всё у неё будет законно.
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18.10.2024 00:09 Відповісти
партія від зьо - це чисто помийка, де усі - від прєзіка з квну до його останньої дупи в зраді - суцільне лайно
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18.10.2024 00:43 Відповісти
Харошенькая!)))

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18.10.2024 03:24 Відповісти
Їпало як в коняки.
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18.10.2024 11:20 Відповісти
*******
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18.10.2024 11:42 Відповісти
Угу. Няшка. Момо нагадує

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18.10.2024 13:28 Відповісти
Зато наша, бд, отечественная!
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18.10.2024 16:20 Відповісти
))) так где там резников, баканов, кирюша, халимон и т.д кто небудь из этого ЗЕ Сброда сидит???
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18.10.2024 05:53 Відповісти
Яка горнюся , її б до першого еротичного, треба запросити .
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18.10.2024 06:27 Відповісти
1

Yuriy Onyskiv

Тож скільки часу треба було щоб накінець щось вродити ?

А як вони на державній службі можуть « законно « збагатитись ?

Система прогнила абсолютно !

Я думаю.

Як , ,як збагатитися, напевно не їла у радівскій столовкє , годувалася бутербродами з одескими бичками, яких ловить власноруч
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18.10.2024 06:37 Відповісти
Кормишкіна??? Краще б ти залишилась Аллахвердієвою.
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18.10.2024 07:16 Відповісти
Найгірша Верховна Рада в історії незалежної України. Жах!!
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18.10.2024 09:11 Відповісти
Не насосала, а подарілі.
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18.10.2024 10:23 Відповісти
Смішна якась сума. Що це таке порівнянно зі спанням лежачи на мільярдах готівкою?
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18.10.2024 12:31 Відповісти
Хлопці...ША ! Це наша. новітня ЗЕ-еліта. яка НЕвтомно. денно й ночно " працює задля блага нашого своїми чарівними губами-пампушками. а за сумісництвом--курірує в ОП переросподіл світової гумдопомоги на оборону міста--героя Одесу... Заьули: -- Однаждьі в наший порт--ворвался теплоход...В сиянии своих прожекторов на берег сошли одинадцать французских моряков...
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18.10.2024 12:54 Відповісти
Молодець, показала 73 процентовим наскільки вони лошари.
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18.10.2024 13:02 Відповісти
глаза честные!
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18.10.2024 13:17 Відповісти
Зате у вишиванці. А коли ти одягав вишиванку востаннє?!
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18.10.2024 13:24 Відповісти
Гарна україночка на фото ❤️
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18.10.2024 14:33 Відповісти
Є у нас така конторка як НАЗК ("рога і копита"), яка і повинна займатися таким особами.
Та видно що на виході у даної контори нуль (а в мінусі державні витрати на утримання нероб)
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18.10.2024 15:08 Відповісти

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