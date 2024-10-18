Суд зняв арешт із "Межигір’я"

Вищий антикорупційний суд зняв арешт із колишньої резиденції Віктора Януковича "Межигір'я", а також із земельної ділянки, на якій розташований цей комплекс.

Про це йдеться в повідомленні Transparency International Ukraine.

"Клопотання про зняття арешту з майна президента-втікача подав представник Кабінету Міністрів України. Захисники Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися кінцевого рішення по справі. Проте суддя виніс рішення про скасування арешту", – сказано в повідомленні.

В організації нагадали, що Верховна Рада ще в 2023 році ухвалила закон, який повернув "Межигір'я" у державну власність з офіційною назвою "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".

Таким чином, рішення судді ВАКС можна вважати останнім кроком перед остаточною передачею колишньої резиденції Януковича державі.

Крім того, головуючий суддя повідомив, що на наступних засіданнях справу Януковичів вже будуть розглядати по суті.

Деталі справи

За версією слідства, начебто секретним розпорядженням Віктор Ющенко надав Януковичу в користування дачний будинок у "Межигір'ї". Надалі син Януковича Олександр через ТОВ "Танталіт" організував схему з набуття майна резиденції.

Щоб провести обмін майном, вартість комплексу "Межигір'я" штучно занизили, а нерухомість приватної фірми оцінили втричі вище за ринкову вартість. У вересні 2007 року Кабмін своїм розпорядженням офіційно завершив процес обміну – і "Межигір'я" повністю перейшло під контроль Януковичів.

Також Віктора Януковича обвинувачують в отриманні десятків мільйонів гривень хабарів від Андрія Клюєва (колишнього першого віцепрем'єр-міністраУкраїни, – ред.) – ці гроші використовувалися на оплату витрат, пов'язаних із проживанням Януковича в резиденції, та отриманні права Януковичем на використання будівель і ділянок безоплатно.

Що зараз із "Межигір'ям"

Як повідомлялося, парк-пам'ятка "Межигір'я" з 19 липня відновив роботу після націоналізації. І вже за два тижні з відкриття для відвідин парковий комплекс "Межигір'я" приніс у держбюджет 2,1 млн грн. Із цієї суми 420 тис. грн – сплата податків, зокрема ПДВ.

Нагадаємо, в 2023 році Верховна Рада схвалила закон, який повернув "Межигір'я" в державну власність та створив новий об'єкт природно-заповідного фонду. Це рішення запустило процес перетворення колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича на державний парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Такий статус надається найбільш визначним та цінним об'єктам паркового будівництва.

Для того, щоб новостворений об'єкт запрацював, Кабінет Міністрів схвалив рішення про передання парку всіх активів, заарештованих у справах Януковича. Йдеться про системи тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, елементи інтер'єрів житлових будівель та облаштування приміщень охорони державної установи.

Загалом це понад 25 тис. об'єктів у 121 будівлі та споруді на території парку-пам'ятки.

Найбільший за кількістю рухомого майна об'єкт – дерев'яний будинок Януковича "Хонка".