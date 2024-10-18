Кабмін схвалив законопроєкт про реформу ринку залізничних перевезень. Що передбачено?

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт "Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України", який запроваджує нову модель ринку залізничних перевезень.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт спрямований на імплементацію актів законодавства Європейського Союзу в сфері залізничного транспорту, зокрема, визначених угодою про асоціацію з ЄС.

Як зазначається, проєктом закону пропонується запровадити нову модель ринку залізничних перевезень, аналогічну європейським залізничним стандартам, зокрема:

визначаються основні вимоги, обов'язки та права оператора інфраструктури, перевізника,

основні вимоги до залізничного рухомого складу,

врегульовується діяльність операторів залізничного рухомого складу та власників рухомого складу.

закріплюється принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури, що поширюється на всіх осіб, зацікавлених в отриманні таких послуг,

передбачається створення системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства ЄС, що дозволить підвищити рівень безпеки перевезень в умовах розвинутої конкуренції на ринку залізничних перевезень,

встановлюються правові основи технічного регулювання та допуску підсистем залізничного транспорту для експлуатації,

запроваджується європейський підхід до забезпечення технічного обслуговування рухомого складу та відповідальності за його безпечний стан,

передбачається запровадження функціонування навчальних центрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку i підвищення кваліфікації машиністів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" за січень-серпень 2024 року у всіх видах сполучень перевезла 118 млн тонн вантажів, що на 24,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було перевезено 95 млн тонн вантажів.