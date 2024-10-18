Зупинка бронювання загрожує зупинкою промисловим підприємствам, – "Укрцемент"
Призупинення процедури бронювання критичних працівників, яку ініціював уряд, загрожує обороноздатності України, адже можуть зупинитися промислові та аграрні підприємства, які наразі забезпечують надходження податків у держбюджет.
Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Павло Качур на пресконференції.
"Бізнес – не вороги влади. Це партнери та патріоти, які працюють на перемогу, так, як і більшість сьогодні в Україні. Ми допомагаємо і фронту, і платимо податки – адже податки це єдине джерело утримання наших потреб на оборону країни. І ми маємо це зберегти", – сказав Качур.
За його словами, зупинка бронювання загрожує підприємствам зупинками через те, що можуть бути мобілізовані критичні працівники.
"Звісно, є цілий ряд людей, які дійсно досі не знайшли своє місце у формулі "або працюй, або воюй". Але вони точно не працюють на підприємствах, де всі влаштовані офіційно і сплачують податки. Зупинка бронювання – це ситуація, коли представник ТЦК буде визначати, кого мобілізувати на таких підприємствах. І це може поставити під загрозу роботу виробництва. Він цього не буде точно користі ні державі, ні фронту, ні тим, хто приймав рішення", – пояснив Качур.
Він зауважив, що систему бронювання можна покращити, щоб уникнути зловживань при визначенні критичності окремих підприємств. Проте це можна робити без пауз у самому механізмі бронювання, щоб не створити кризу на ринку праці.
"Можливо, рішення про зупинку бронювання було помилкою, їх допускають всі. Але зараз цю помилку треба вирішити: продовжити практику дії 76 постанови, і паралельно – робити перевірки і критеріїв, і визнаних критично важливих, і бронювання. Ми такі дії підтримуємо – тому що ми перші зацікавлені в тому, щоб у питаннях бронювання була чесність, і щоб державна позиція щодо забезпечення потреб фронту і економіки була виконана", – підсумував Качур.
Раніше у Європейській Бізнес Асоціації також закликали уряд відновити бронювання, адже зупинка цього процесу стала критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до закриття підприємств.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А для зброї потрібна сильна тилова економіка яка буде заробляти гроші і платити податки.
Нех йдуть мамині гнилі черешеньки...
Бо скоро взагалі не буде де працювати.