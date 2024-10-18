Орбан заблокував вимогу США для участі у фінансуванні кредиту для України на $50 мільярдів, – Bloomberg

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заблокував зусилля Європейського Союзу змінити санкційний режим проти Росії. Це умова, за якої США готові виділити Україні більше коштів у межах кредиту на загальну суму $50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Під час саміту ЄС у Брюсселі Орбан заблокував ухвалення цього рішення, виконавши свою обіцянку блокувати питання зміни режиму санкції проти Росії до виборів у США, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

Зараз санкції ЄС щодо Росії потрібно продовжувати кожні пів року, для цього потрібна одностайна підтримка всіх країн Євросоюзу. ЄС пропонує продовжити цей термін до 36 місяців, але Орбан продовжує блокувати цю зміну.

Кілька лідерів країн ЄС обговорювали це питання з Орбаном на саміті в четвер у Брюсселі, але безрезультатно, розповів один із співрозмовників агентства.

Позиція Угорщини не має сенсу, оскільки це означає, що ЄС повинен витрачати більше грошей, додав інший учасник зустрачі.

Продовжити термін перегляду санкцій щодо заморожених російських активів вимагають США. У такому випадку, Вашингтон готовий збільшити свій внесок у межах кредиту на загальну суму $50 мільярдів, який погодили країни "Великої сімки".

Але зміни до санкційного режиму ЄС вимагають одностайності, і поки що вето Орбана фактично збільшує тягар фінансування цього плану допомоги Україні для ЄС. Передбачаючи таку позицію Угорщини, Єврокомісія передбачила можливість збільшення внеску ЄС до 35 мільярдів євро в рамках плану, розробленого країнами "Великої семи".

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. Згідно з цим планом, частки ЄС і США у загальній сумі кредиту складатимуть по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися замороженими.

На випадок, якщо цю вимогу США виконати не вдасться, Єврокомісія оголосила про намір збільшити частку ЄС до 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану. Цю пропозицію вже погодила Рада ЄС. Очікується, що Європарламент проведе голосування щодо цієї пропозиції наступного пленарного тижня 21-24 жовтня.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.