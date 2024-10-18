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Новини
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Орбан заблокував вимогу США для участі у фінансуванні кредиту для України на $50 мільярдів, – Bloomberg

володимир,віктор,орбан,путін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заблокував зусилля Європейського Союзу змінити санкційний режим проти Росії. Це умова, за якої США готові виділити Україні більше коштів у межах кредиту на загальну суму $50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Під час саміту ЄС у Брюсселі Орбан заблокував ухвалення цього рішення, виконавши свою обіцянку блокувати питання зміни режиму санкції проти Росії до виборів у США, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

Зараз санкції ЄС щодо Росії потрібно продовжувати кожні пів року, для цього потрібна одностайна підтримка всіх країн Євросоюзу. ЄС пропонує продовжити цей термін до 36 місяців, але Орбан продовжує блокувати цю зміну.

Кілька лідерів країн ЄС обговорювали це питання з Орбаном на саміті в четвер у Брюсселі, але безрезультатно, розповів один із співрозмовників агентства.

Позиція Угорщини не має сенсу, оскільки це означає, що ЄС повинен витрачати більше грошей, додав інший учасник зустрачі.

Продовжити термін перегляду санкцій щодо заморожених російських активів вимагають США. У такому випадку, Вашингтон готовий збільшити свій внесок у межах кредиту на загальну суму $50 мільярдів, який погодили країни "Великої сімки".

Але зміни до санкційного режиму ЄС вимагають одностайності, і поки що вето Орбана фактично збільшує тягар фінансування цього плану допомоги Україні для ЄС. Передбачаючи таку позицію Угорщини, Єврокомісія передбачила можливість збільшення внеску ЄС до 35 мільярдів євро в рамках плану, розробленого країнами "Великої семи".

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. Згідно з цим планом, частки ЄС і США у загальній сумі кредиту складатимуть по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися замороженими.

На випадок, якщо цю вимогу США виконати не вдасться, Єврокомісія оголосила про намір збільшити частку ЄС до 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану. Цю пропозицію вже погодила Рада ЄС. Очікується, що Європарламент проведе голосування щодо цієї пропозиції наступного пленарного тижня 21-24 жовтня.

Новий кредит від Євросоюзу обсягом до 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі.

Автор: 

путін володимир (1061) росія (14410) санкції (4482) Євросоюз (5193) Віктор Орбан (50)


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Топ коментарі
+13
Ця одностайність колись приведе ЕС до повного краху. Невже вже не зрозуміло, що така продажна шляха як Угорщина може вертіти всіми іншими странами як хоче. Чи може так і задумано?
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18.10.2024 16:17 Відповісти
+10
Перекрити угорцям усю рашистську нафту і газ!
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18.10.2024 16:40 Відповісти
+9
Як неочікувано...
А Зе казав,що привітався і це хороша ознака...
Треба було ще й поцілуватися.Взасос.
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18.10.2024 16:17 Відповісти
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Як неочікувано...
А Зе казав,що привітався і це хороша ознака...
Треба було ще й поцілуватися.Взасос.
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18.10.2024 16:17 Відповісти
твая целуй и дальше попку пуйла.
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18.10.2024 16:28 Відповісти
О, у нас тут зебілятко висралось
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18.10.2024 17:41 Відповісти
Помилка у прізвищі: правильно пишеться - ОрГан
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18.10.2024 16:47 Відповісти
Орбаний в рот.

https://www.youtube.com/watch?v=_0ukDovOWq8&t
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18.10.2024 18:57 Відповісти
Ця одностайність колись приведе ЕС до повного краху. Невже вже не зрозуміло, що така продажна шляха як Угорщина може вертіти всіми іншими странами як хоче. Чи може так і задумано?
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18.10.2024 16:17 Відповісти
кожному ес потрiбнi такi iстоти як орбан фiцо вони всi за а вони торбан фуфло проти тому ес проти
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19.10.2024 05:23 Відповісти
Що це таке
коли Країна!!! не мала!!
дає комусь допомогу
а якийсь прохіндей це блокує??
навіщо нам таке ЄС де повно зброду мацкальского
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18.10.2024 16:18 Відповісти
********* - сынок пуйла !
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18.10.2024 16:25 Відповісти
Перекрити угорцям усю рашистську нафту і газ!
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18.10.2024 16:40 Відповісти
Європейці винайшли новий вид демократії - "ветова". Це коли один голос "важчий" за всі інші. Навчились в ООН. Або все простіше. Орбана призначено виконавцем волі ЄС. Уявіть що в підїзді проживає 27 сусідів і один з них цей підїзд обсцикає, завалює сміттям, тероризує сусідів, влаштовує гулянки з циганами та ще й займається рекетом вимагаючи віддавати йому все що подобається і чим володіють сусіди. Як довго б такий мудак зміг проживати в будинку? Ото ж...
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18.10.2024 16:41 Відповісти
Історія з Фіцо нічого не навчила орбана....
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18.10.2024 19:36 Відповісти
Україна продовжує ігнорувати явну загрозу з боку Орбана.
Ми продовжуємо купляти угорські нафтопродукти від компанії MOL, яка в свою
чергу отримує рашиську нафту через нафтопровід який проходить через Україну (НП "Дружба").
Компанія MOL в свою чергу отримає наші українські кошти в євро і через ОТП Банк, у якого
центральний офіс у москві, до речі офіс компанії MOL також знаходиться у москві.
А ми починаємо всі скиглити- от такий-сякий Орбан, та то ми такі!!!
Це ми не маємо твердих "яєць" для того щоб раз і назавжди покінчити з такими "дєятелями" як Орбан, та все ж просто!
Але!
Нашим салом по нашій шкурі!
А це кров наших захисників та захисниць!
Ну невже в нашій державі зараз це з нами?
На жаль!
Ізраїль би зробив Орбану вже давно "нічим дишать", ну а ми.........
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18.10.2024 17:04 Відповісти
Орбана створили дві особи - Джордж Сорос і Семен Могілєвіч. Зараз його кришують демократи США і *****, а всі інші просто відсмоктують та спльовують, але нічого зробити не можуть...
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18.10.2024 17:15 Відповісти
"...зміни ...вимагають одностайності ..."

То яка це демократія ?

Демократичний принцип ухвалення рішень гарантує .,
що рішення приймаються на основі думки більшості .
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18.10.2024 17:09 Відповісти
Орган так і мовив, я як підлеглий ху..ленок на зарплаті у ху...ла, за таки бабкі, яки получил, просто повинен продати душу та виконати його наказ
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18.10.2024 17:13 Відповісти
подати на орбана в суд і виставити рахунок венгрії в 500 млрд!! чому це досі не зроблено???
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18.10.2024 17:29 Відповісти
А США типу не знають що з ним робити. Вже зовсім вуха опустили.
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18.10.2024 17:35 Відповісти
Чому цій тварюці все пробачають? Та тому що він з трампом товаришує і той його називає великим політиком. Ну а оскільки еуропейці не знають, хто переможе на президентських виборах у сша, то вони про всяк випадок орбана не чіпають.
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18.10.2024 17:59 Відповісти
Хортист недобитий...
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18.10.2024 18:17 Відповісти

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