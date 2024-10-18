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Новини Тіньова економіка
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БЕБ викрило підпільний завод з виробництва рідин для електронних сигарет. Вилучили нелегальної продукції на 45 мільйонів. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет.

За даними слідства, група осіб організувала нелегальне виробництво у Києві та Київській області, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні", – зазначається у повідомленні.

За результатами проведених обшуків вилучили майже 350 тис. одиниць з рідинами для електронних сигарет, ємності з хімічною сировиною що використовуються в електронних сигаретах (ароматизатори, пропіленгліколь, нікобустер) тару для пакування та виробничу лінію. Також вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та фінансово господарські документи.

За підрахунками БЕБ, орієнтовна вартість вилученої готової продукції становить майже 45 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу (Незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Як повідомлялося, з 11 липня 2024 року набула чинності заборона на продаж електронних сигарет та тютюнових виробів з ароматичними добавками та реклама таких засобів для куріння.

БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

БЕБ викрило нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

Автор: 

Київська область (290) електронні сигарети (54) Бюро економічної безпеки (432)


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А чого ота ''беба'' не розкриває мільйонні розкрадання чиновниками?!!!
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18.10.2024 17:36 Відповісти
Виглядає як досить пристойне, промислове виробництво. Їм би їнвестняню, і взагалі можна виходити на світовий рівень
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18.10.2024 18:13 Відповісти
Може це не підпільне а просто чийсь конкурент ?
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18.10.2024 18:22 Відповісти
якби не всякі хєрманцеви, що тільки й думають як общипати український бізнес та інші дармоїди зі всяких служб, то працювалиби легально і платили податки і користь би була державі.
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18.10.2024 18:23 Відповісти
результат буде, як з підпільними тютюновими фабриками: обісраний гетьманцев знову пукне про те, що злочинці перемогли
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18.10.2024 18:25 Відповісти
І де все те діли? Скурять самі? Чи пустять в обіг? Хотілось бачити фінал,а не старт.
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18.10.2024 18:27 Відповісти
В нас такі живуть винахідники, а багато тут сумніваються , що ми зможемо зробити ядерну бомбу, краще хай діє у цьому напрямку державні органи, а не підпілля
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18.10.2024 18:33 Відповісти
Бадяжать все: пальне, горілку, парфуми, тепер от "рідини для електричних сигарет"...
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18.10.2024 18:59 Відповісти

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