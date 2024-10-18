БЕБ викрило підпільний завод з виробництва рідин для електронних сигарет. Вилучили нелегальної продукції на 45 мільйонів. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет.

За даними слідства, група осіб організувала нелегальне виробництво у Києві та Київській області, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні", – зазначається у повідомленні.

За результатами проведених обшуків вилучили майже 350 тис. одиниць з рідинами для електронних сигарет, ємності з хімічною сировиною що використовуються в електронних сигаретах (ароматизатори, пропіленгліколь, нікобустер) тару для пакування та виробничу лінію. Також вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та фінансово господарські документи.

За підрахунками БЕБ, орієнтовна вартість вилученої готової продукції становить майже 45 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу (Незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Як повідомлялося, з 11 липня 2024 року набула чинності заборона на продаж електронних сигарет та тютюнових виробів з ароматичними добавками та реклама таких засобів для куріння.