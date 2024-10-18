Ваучери на навчання від держави з початку року отримали 20 тисяч українців. Які професії вони обирають?

Від початку року вже 20 тисяч українців отримали ваучер на навчання за державний кошт, щоб здобути нову професію чи спеціальність, або ж підвищити свій професійний рівень.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.

Вона нагадала, що однією з ключових проблем ринку праці є структурне безробіття.

"Один з ефективних способів подолати цей виклик – це навчання та перекваліфікація... Тому ми запустили кілька навчальних програм, зокрема можливість отримати ваучер на навчання для здобуття нового фаху або підвищення професійного рівня. Цього року 20 тисяч українців скористалися цією можливістю, а держава профінансувала їхнє навчання на суму 223 млн грн", – розповіла Свириденко.

Вона уточнила, що серед найпопулярніших спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року:

медсестринство (видано 3629 ваучерів);

психологія (3144);

дошкільна освіта (861);

медицина (557);

кухар (1775);

водій (1354);

тракторист (603);

кондитер (447).

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Як повідомлялося, ваучери на перенавчання та підвищення кваліфікації на суму до 30 тисяч гривень можуть отримати ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та громадяни віком від 45 років.

У 2023 році ваучери на навчання отримали 18 100 українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. Найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

Ваучер можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Сума ваучера на може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.