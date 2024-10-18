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Новини
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У Росії знову почали дорожчати яйця. Рік тому ціни на них "збивав" особисто Путін

путін,яйця

Великі виробники курячих яєць у Росії почали попереджати торгові мережі про підвищення цін на свою продукцію.

Зокрема, низка великих фабрик вже підвищили закупівельні ціни на яйця на 5% у жовтні, ще кілька – попередили про подорожчання продукції на 5-12%, починаючи з листопада, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на джерела на ринку.

Деякі птахофабрики називають причиною підвищення цін зростання собівартості виробництва у 2024 році "у зв'язку зі складною геополітичною ситуацією".

Зокрема, із серпня до жовтня на 13% зросли витрати на гофротару, на 10% подорожчали пакувальні плівки, на 25% – ветеринарні препарати, на 20% – корми, на 30% збільшився фонд оплати праці "у зв'язку з кадровим дефіцитом персоналу", підрахував російський виробник яєць "Праксіс-ово".

В російські Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ; входять X5 Group, "Магніт", "Лента", "Ашан", Metro та ін.) підтвердили отримання попереджень про підвищення цін, але обіцяють стримувати їх зростання.

У Федеральній антимонопольній службі РФ заявили, що ринок курячого яйця знаходиться "під пильним контролем" і попередили про наслідки у випадку "необґрунтованого" підвищення цін.

У Мінсільгоспі РФ заявили про "стабільну" ситуацію на ринку продукції птахівництва. За даними міністерства станом на 16 жовтня, відпускні ціни на курячі яйця першої та другої категорії з початку року знизилися на 20,6 та 26,6% відповідно – їх вартість у середньому становить 75,1 та 61 руб. за десяток.

Як повідомлялося, у грудні 2023 олку російський диктатор Путін був змушений кілька разів особисто реагувати на підвищення цін на яйця та курятину у Росії.

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Наприкінці жовтня минулого року Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", – здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".

У грудні Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".

"Якраз зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства, питав, як у нього з яйцями. Вони кажуть, що у них усе гаразд. Вони кажуть, що у них все в порядку. На що я йому відповів... У наших громадян є проблеми. Зростання на яйце курки – 40%, а в деяких місцях і більше, і на м'ясо куряче", – розповів Путін.

Автор: 

путін володимир (1061) росія (14410) яйце (159)


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Топ коментарі
+6
До наших по 17 гр..московитам ще далеко.
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18.10.2024 20:45 Відповісти
+6
Ну то й що? Та вони будуть жерти ягель з жолудями та все одно славити свого куйла ...
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18.10.2024 20:46 Відповісти
+6
От до чого такі новини? Я за те, щоб у кацапів було якнайгірше, шо б ці падли почали голодати та т.і.... Але у нас шо не почали яйця дорожчати? Це сезонне дійство, на зиму вони завжди дорожчають.
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18.10.2024 20:48 Відповісти
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"У Росії знову почали дорожчати яйця. Рік тому ціни на них "збивав" особисто Путін"
Він так і сказав: "Если даже в сортире поймаем россиян, то и в сортире дадим им по яйцам!".
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18.10.2024 20:45 Відповісти
До наших по 17 гр..московитам ще далеко.
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18.10.2024 20:45 Відповісти
Ну то й що? Та вони будуть жерти ягель з жолудями та все одно славити свого куйла ...
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18.10.2024 20:46 Відповісти
От до чого такі новини? Я за те, щоб у кацапів було якнайгірше, шо б ці падли почали голодати та т.і.... Але у нас шо не почали яйця дорожчати? Це сезонне дійство, на зиму вони завжди дорожчають.
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18.10.2024 20:48 Відповісти
а на весну чомусь не дешевшаюьб чи на літо
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18.10.2024 21:40 Відповісти
О це є в сраНЕ пересиДент.Сматрящий, за цІною за ЯЙЦЯМИ.
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18.10.2024 20:57 Відповісти
Так кідарам і потрібно, а ми тут до чого, чому в нас дорожчають і дуже стрімко.
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18.10.2024 20:57 Відповісти
Невже наш Резніков втік до москалів і ***** його взяв до себе в уряд...
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18.10.2024 21:02 Відповісти
Резніков , не астанавлівайся !
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18.10.2024 21:03 Відповісти
Акуєнна новина
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18.10.2024 21:09 Відповісти
ХАЙ ЗАРАЗ ЙОМУ ВІДРІЖУТЬ !)
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18.10.2024 21:32 Відповісти
тепер резніков накручує яйця ***** ))
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18.10.2024 21:35 Відповісти
Зате у нас в Україні з яйцями все гаразд. В АТБ- 45 гр.
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18.10.2024 22:04 Відповісти
да что вы смотрите, что в раше дорожает? а у нас космические цены на всё не видите? хлеб 30, яйца 40 это ничего?
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18.10.2024 22:07 Відповісти
Не за горами ножкі Трампа або Харріс ?
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18.10.2024 22:12 Відповісти
Не про яйця кацапів потрібно писати, а про свої ціни. Нам абсолютно не цікаво знати про економіку ворога, лише одна мета-смерть всієї росії. Допоки світ не почне одночасну боротьбу з цим монстром, не буде спокою нікому.
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18.10.2024 22:16 Відповісти
В нас скумбрія по 8?
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18.10.2024 22:52 Відповісти
Де курячі яйця, там і сковорідки (пательні), і масло, і олія.
Московітські кури перейшли в опозицію до режиму.
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19.10.2024 01:46 Відповісти
Стаття-сигнал що такі ціни скоро будуть у нас тільки в гривні .
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19.10.2024 08:49 Відповісти
Михайлу Орлюку - випусковому редактору Бізнес Цензор мабуть немає про що писати, сидячи у теплозатишному кріслі? Чи у нього, як на заводі, оплата здєльно-преміальна? Від видачі букво-знаків?
То нехай напише про корупцію у Хмельницькому департаменті охорони здоров'я. Такого собі Завроцького Олександра Івановича, пані Л.Слободяник та її чоловіка, що працює під її керівництвом.
Про "ікону корупції" -голову Хмельницької обласної ради І. Лабазюк, про те, як були "віджаті" у Міністерства оборони України десятки гектарів землі під завод її чоловіка - нардепа хабарника Лабазюка.
Сюжетів - до фіга і трошки!
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19.10.2024 12:33 Відповісти

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