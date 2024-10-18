"У Росії знову почали дорожчати яйця. Рік тому ціни на них "збивав" особисто Путін"

Великі виробники курячих яєць у Росії почали попереджати торгові мережі про підвищення цін на свою продукцію.

Зокрема, низка великих фабрик вже підвищили закупівельні ціни на яйця на 5% у жовтні, ще кілька – попередили про подорожчання продукції на 5-12%, починаючи з листопада, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на джерела на ринку.

Деякі птахофабрики називають причиною підвищення цін зростання собівартості виробництва у 2024 році "у зв'язку зі складною геополітичною ситуацією".

Зокрема, із серпня до жовтня на 13% зросли витрати на гофротару, на 10% подорожчали пакувальні плівки, на 25% – ветеринарні препарати, на 20% – корми, на 30% збільшився фонд оплати праці "у зв'язку з кадровим дефіцитом персоналу", підрахував російський виробник яєць "Праксіс-ово".

В російські Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ; входять X5 Group, "Магніт", "Лента", "Ашан", Metro та ін.) підтвердили отримання попереджень про підвищення цін, але обіцяють стримувати їх зростання.

У Федеральній антимонопольній службі РФ заявили, що ринок курячого яйця знаходиться "під пильним контролем" і попередили про наслідки у випадку "необґрунтованого" підвищення цін.

У Мінсільгоспі РФ заявили про "стабільну" ситуацію на ринку продукції птахівництва. За даними міністерства станом на 16 жовтня, відпускні ціни на курячі яйця першої та другої категорії з початку року знизилися на 20,6 та 26,6% відповідно – їх вартість у середньому становить 75,1 та 61 руб. за десяток.

Як повідомлялося, у грудні 2023 олку російський диктатор Путін був змушений кілька разів особисто реагувати на підвищення цін на яйця та курятину у Росії.

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Наприкінці жовтня минулого року Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", – здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".

У грудні Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".

"Якраз зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства, питав, як у нього з яйцями. Вони кажуть, що у них усе гаразд. Вони кажуть, що у них все в порядку. На що я йому відповів... У наших громадян є проблеми. Зростання на яйце курки – 40%, а в деяких місцях і більше, і на м'ясо куряче", – розповів Путін.