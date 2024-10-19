Нацбанк зменшив продаж валюти для підтримки курсу гривні до $675 мільйонів за тиждень

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 14 по 18 жовтня зменшився до $674,28 млн з $876,78 млн тижнем раніше.

При цьому НБУ купив на міжбанківському ринку за тиждень лише $0,9 млн, а продав $675,18 млн, свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $25,67 мільярда, а купив – $0,12 млрд.

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Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у вересні збільшився до $3,21 млрд, порівняно із $2,68 млрд у серпні.

Відтак, міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 8,1% або на $3,43 млрд і на 1 жовтня 2024 року становили $38,9 мільярда.