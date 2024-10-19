ДБР арештувало свердловини з мінеральною водою: з них розливали "Лужанську" і "Поляну Квасову"

Як повідомляє пресслужба ДБР, до незаконного видобування корисних копалин причетний менеджер одного з профспілкових об’єднань України та низка юридичних осіб, назви яких правоохоронці не вказують.

"До оборудки були залучені кілька приватних підприємств, яким незаконно надавалися переваги щодо придбання мінеральної води, видобутої зі свердловин державних санаторіїв, її подальшого бутилювання та продажу до торгівельних мереж. При цьому мінеральна вода відпускалася підконтрольним підприємствам за заниженими цінами та поза встановленими лімітами, чим завдавалися збитки державі у великих розмірах", – йдеться у повідомленні.

Водночас слідство наполягає, що усе майно загальносоюзних громадських організацій колишнього СРСР (до яких відноситься майно профспілок та створені нею юридичні особи), у тому числі свердловини мінеральної води, є загальнодержавною власністю.

У межах досудового розслідування цих слідчі ДБР провели низку обшуків, вилучили бухгалтерську документацію та докази порушень норм законодавства в частині видобутку мінеральних вод. А суд за клопотанням прокурора наклав арешти на свердловини, з яких незаконно видобували мінеральні води.

За даними у судовому реєстрі, у цій справі ДБР розслідує незаконний видобуток на території закарпатських санаторіїв мінеральної води таких відомих марок, як "Лужанська", "Поляна Квасова", "Поляна Купель" та "Шаянська", уточнює Liga.net.

За версією слідства, заступник голови Федерації профспілок у змові з окремими посадовими особами федерації, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", ПрАТ "Укрпрофтур" тощо залучили до незаконної діяльності кілька компаній.

Серед них – відомі виробники мінеральних вод: ТОВ "Рекреаційні технології", ТОВ "Маргіт", ТОВ "Маргіт-Аква", ТОВ "Аква алекс", ТОВ "Сузір'я", ТОВ "Аква Поляна".

Слідство вважає, що схема дала змогу уникати сплати рентної плати за використання водних ресурсів. Зокрема, ДП "Санаторій "Сонячне Закарпаття" не сплатив 4,8 млн грн, ТОВ "Санаторій "Поляна" – 2,2 млн грн, а ТОВ "Санаторій "Квітка Полонини" – 0,5 млн грн.

Наглядову раду ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" з 24 квітня 2018 року очолює Володимир Саєнко, який із 2013 року працює і заступником голови Федерації професійних спілок України. ФПУ володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" розміром 92,92%.

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Нагадаємо, у грудні 2022 року працівники ДБР повідомили заступнику голови Федерації профспілок про підозру, а суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн. Також його відсторонили від посади строком на 2 місяці. Це рішення було пролонговано.

За даними слідства, він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві. Згідно з висновком судової оцінково-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138,31 млн грн. Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана за значно нижчою вартістю.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

У квітні 2023 року ДБР заявляло про викриття заступника голови Федерації профспілок на підготовці до дачі хабаря суддям у розмірі $150 тисяч за зміну йому запобіжного заходу.