Блекаут на Кубі: Вся країна залишилися без електроенергії через аварію на ТЕЦ
На Кубі у п’ятницю сталася аварія на одній із головних електростанцій острівної країни – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса у місті Матансас.
Через аварію стався збій у національній електромережі, вся країна залишилася без електропостачання, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на кубинське міністерство енергетики.
Президент Куби Мігель Діас-Канель написав у соцмережі Х, що роботи з відновлення електропостачання вже розпочалися, але коли вони закінчаться, він не уточнив.
10-мільйонному населенню острова рекомендували економити електроенергію, а всіх працівників, крім екстрених служб, розпущено по домівках. Школи та вищі навчальні заклади будуть закриті щонайменше до неділі. Також не працюють розважальні заклади та практично вся торгівля.
Перебої з електрикою – не рідкість на Кубі. Їхня причина – застаріле обладнання на електростанціях та енергетичних вузлах, а також нестача палива.
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