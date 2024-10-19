Блекаут на Кубі: Вся країна залишилися без електроенергії через аварію на ТЕЦ

На Кубі у п’ятницю сталася аварія на одній із головних електростанцій острівної країни – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса у місті Матансас.

Через аварію стався збій у національній електромережі, вся країна залишилася без електропостачання, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на кубинське міністерство енергетики.

Президент Куби Мігель Діас-Канель написав у соцмережі Х, що роботи з відновлення електропостачання вже розпочалися, але коли вони закінчаться, він не уточнив.

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10-мільйонному населенню острова рекомендували економити електроенергію, а всіх працівників, крім екстрених служб, розпущено по домівках. Школи та вищі навчальні заклади будуть закриті щонайменше до неділі. Також не працюють розважальні заклади та практично вся торгівля.

Перебої з електрикою – не рідкість на Кубі. Їхня причина – застаріле обладнання на електростанціях та енергетичних вузлах, а також нестача палива.