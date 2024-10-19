Помилка на 2 мільярди: Переможець аукціону з приватизації заводу в Івано-Франківську відмовився підписувати угоду

Компанія-переможець приватизаційного аукціону із продажу єдиного майнового комплексу Івано-Франківського котельно-зварювального заводу, яка запропонувала сплатити за актив 2,6 млрд грн за стартової ціни 20,4 млн грн, відмовилася від підписання договору та просить скасувати торги.

Відповідну заяву директорка підприємства-переможця ПП "Вестхім" Наталія Пукіш подала до Фонду держмайна, пише місцеве видання "Курс".

Вона пояснила, що помилилася у сумі, яку компанія запропонувала на приватизаційному аукціоні, невірно поставивши кому "через хвилювання щодо можливих повторних прильотів". У заяві вона зауважила, що під час аукціону була оголошена повітряна тривога, а вранці у цей самий день біля її підприємства були влучання.

У ніч на 26 вересня в Івано-Франківську справді працювало ППО: обласний центр атакували російські безпілотники "Shahed", підтверджує видання.

Пукіш заявляє, що вважає аукціон недійсним і має намір брати участь у повторних торгах. Однак законодавство не дозволяє переможцю аукціону, який відмовився від підписання договору, ще раз змагатися за лот.

Крім того, для участі у торгах ПП "Вестхім" сплатило понад 4 млн грн – 20% від початкової вартості лота, а також має доплатити 27 млн грн, щоб покрити винагороду оператора за участь в електронних торгах.

Як повідомлялося, приватизаційний аукціон з продажу єдиного майнового комплексу Івано-Франківського котельно-зварювального заводу відбувся у вересні.

Переможець – ПП "Вестхім" відомого у Франківську бізнесмена Богдана Пукіша (співвласника заводу "Пресмаш") – спочатку пропонував за нього 25,77 млн грн, але підвищив ставку до 2 597,41 млн грн. Загалом за завод на торгах боролися 13 учасників.

Другу найбільшу ставку на аукціоні зробило ТОВ "Стройуком", яке запропонувало викупити завод за 320,21 млн грн.

До 2022 року ця компанія була зареєстрована у Краматорську, зараз – у Перечині Закарпатської області. Один зі співвласників "Стройукома" Максим Терещенко раніше був директором будівельної компанії "Крамміськбуд", пов'язаної з нардепом Максимом Єфімовим.

Що відомо про Івано-Франківськийо котельно-зварювальний завод

Котельно-зварювальний завод, також відомий як 63-й завод, розташований поблизу центру міста Івано-Франківськ, має 14,5 га землі.

Підприємство створили на базі фронтової авторемонтної майстерні для оновлення автомобільної техніки, воно почало працювати після Другої світової війни в 1945 році. Спочатку мало назву 63-й котельно-зварювальний завод.

29 грудня 2010 року підприємство вивели з підпорядкування Міноборони та включили до складу державного концерну "Укроборонпром". У 2019 році його вирішили приватизувати.